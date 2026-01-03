Люті морози до -20. Коли Київ накриє зимова стихія

Сувора зимова погода протримається пару днів

На зміну невеликому потеплінню в Києві на початку другої декади січня прийдуть люті морози. Адже вночі подекуди "мінуси" сягнуть 20 градусів.

Про це свідчать дані порталу Ventusky. За прогнозами синоптиків, сильне похолодання накриє столицю 14 та 15 січня. Зауважимо, що дані порталу регулярно оновлюються, тому прогноз може змінитись.

Коли Київ чекає -20 градусів

В ніч на 14 грудня температура повітря на півночі, зокрема і в столиці, стрімко падатиме. Вже до ранку середи стовпчик термометра показуватиме -20 градусів. Сильний мороз в Києві триматиметься й вдень, що правда, повітря трохи потеплішає до -16 градусів. Опадів на цей період синоптики не обіцяють.

Погода в Києві 14 січня. Фото: скриншот Ventusky

В ніч на 15 грудня столицю також очікує до -20 градусів, які відчуватимуться як справжні -25 градусів через сильний вітер. При цьому шар снігового покриву сягатиме 12 см.

Скільки снігу випаде в Києві до 15 січня. Фото: скриншот Ventusky

Як відчуватиметься температура 15 січня вночі. Фото: скриншот Ventusky

Водночас портал meteofor не прогнозує сильних морозів у столиці на 14 та 15 січня. За даними цього сайту, повітря вночі охолоне до -1 градуса, а вдень буде 0.

Погода в Києві 12-18 січня. Фото: скриншот з meteofor

Нагадаємо, що на Черкаси насувається холодна зимова погода. Адже вже незабаром у регіоні термометр може показати -10 градусів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що буде зі світлом, коли в Україні вдарять сильні морози.