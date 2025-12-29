Це місце описує наш стан наприкінці року: в Україні є село з матюкливою назвою

Село розкинулося вздовж річки Віоли

Худльово — це як колективний стан українців в останні дні 2025-го року. Однак за цим іронічним співзвучанням ховається зовсім не депресивна історія, а давнє закарпатське село біля Ужгорода з багатовіковим минулим, пережитими пожежами, війнами та змінами влади.

Що варто знати

Назва села Худльово походить від прізвиська засновника вбо використання жителями ходуль

За століття село пережило масштабну пожежу в 1930 році, яка залишила без домівок сотні людей

Сьогодні Худльово — це громада із понад тисячею мешканців, розташована біля підніжжя гори Берлуг неподалік Ужгорода

Худльово виникло десь в кінці XIV — на початку XV ст., як типове середньовічне поселення Карпатського регіону. У письмових пам'ятках його згадують під різними назвами — Hodlya, Judlo, Holio, Horlyó. Це свідчить про те, що тут можуть бути як слов'янські, так і угорські чи руські мовні впливи.

Походження назви

За найпоширенішою версією, всі ранні назви Худльова пов’язані зі словами на кшталт "худий" або "худобний". Саме таке прізвисько міг мати шолтейс, фактичний засновник поселення на волоському праві.

Село Худльово. Фото: Вікіпедія

Водночас існує й інше пояснення, радше з розряду місцевих переказів. Назву села пов’язують зі словом "ходулі" — дерев’яними опорами, якими мешканці користувалися, переходячи річку. Цю версію згадує й угорський учений Елек Фийнєш у "Географічному словнику Угорщини" 1851 року, перекладеному закарпатським краєзнавцем Йосипом Кобалем, де фіксується одна з давніх назв поселення — Горілово. Не виключено, що вона виникла від місцевості, де колись випалювали ліс або землю під забудову, після чого тут і почали оселятися люди.

Храм Вознесіння Господнього у селі Худльово. Фото: Вікіпедія

Пам’ятні події й факти, пов'язані із селом Худльово

1930 рік — велика пожежа знищила понад 100 будинків із приблизно 300, сотні людей залишилися без житла;

— велика пожежа знищила понад 100 будинків із приблизно 300, сотні людей залишилися без житла; Друга світова війна — 25 жителів села пішли добровольцями до Червоної армії — не всі повернулися. У 1967 році в центрі села було встановлено пам'ятник загиблим;

— 25 жителів села пішли добровольцями до Червоної армії — не всі повернулися. У 1967 році в центрі села було встановлено пам'ятник загиблим; Репресії — серед мешканців були репресовані, а в 1990 році ВРУ реабілітувала кількох із них юридично.

Населння села — орієнтовно 1 450 мешканців. За даними Вікіпедії, площа цього населеного пункту — 12,48 км². Перед селом височіє гора Берлуг — місцевий природний орієнтир.

