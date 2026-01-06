Світла стало більше? Нардеп назвав дві причини покращення графіків

Вплинули не тільки свята

Наразі українці помічають, що відключень світла стало менше, графіки все ще є, але кількість годин без електрики зменшилась. На це є кілька причин, одна з яких — свята.

Про це Сергій Нагорняк — народний депутат України, голова підкомітету з енергоефективності та енергозбереження Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, розповів "Телеграфу" у матеріалі "Хороший знак? Нардеп пояснив, чому відключення світла стали коротшими та рідшими".

Що треба знати:

На свята вдалось зменшити навантаження на мережу завдяки тому, що чимало підприємств не працювало

ОВА переглянули переліки критичних інфраструктур та зменшили їх

Переважна більшість лікарень чи медзакладів не входять в перелік цих об'єктів

Нагорняк каже, що на зменшення відключень є дві причини. Перша — це свята, під час яких промисловість та бізнеси не працювали в повному обсязі. Тобто навантаження на мережу знизилось. Вивільнився певний обсяг електричної енергії, який розподілили між приватними домогосподарствами.

А друга причина — уряд доручив обласним військовим адміністраціям спільно з операторами системи передачі на місцях відпрацювати нові переліки об'єктів критичної інфраструктури і зменшити їх у рази. Завдяки цьому теж вивільнився певний об'єм енергії, який отримали споживачі.

Однак нардеп каже, що до переліку критичної інфраструктури є багато питань. Адже те, що бізнеси вийшли з цього списку змушує їх витрачати додаткові кошти. А це створює тиск та підвищує собівартість.

"Це рішення, чесно кажучи, я вважаю поспішним і не зовсім виваженим. Тут потрібно підходити більш ґрунтовно. Як депутат-мажоритарник, я маю на окрузі шість лікарень, і жодна з них, включно з кластерною Звенигородською, не потрапляють у список об'єктів критичної інфраструктури. Тоді що ж у нас критична інфраструктура?" — каже експерт.

Нагорняк пояснює, що до переліку критичної інфраструктури мають входити не тільки об'єкти військово-промислового комплексу, а й лікарні. Адже не все обладнання може працювати на генераторах. Виходить, що електрику заощаджують та подають громадам, а лікарні все одно з відключеннями. При цьому громади фінансують їх роботу зі свого бюджету, а не з державного.

