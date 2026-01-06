Італієць вихваляв Путіна дорогою в Україну. Що з ним стало на кордоні та які меми створили в мережі

Заяви іноземця викликали суспільний резонанс

У соцмережах поширилася розповідь українки про неприємну ситуацію під час поїздки в Україну з Італії двоповерховим автобусом. Один із пасажирів — громадянин Італії, дозволяв собі образливі висловлювання про Україну та вихваляв російського главу Володимира Путіна.

Що потрібно знати:

Чоловік їхав зі своєю обраницею — українкою, і заявляв, що її думка збігається з його

Автор історії вирішила дочекатися українського кордону, щоб повідомити прикордонників

Держприкордонслужба перевіряє іноземця в рамках закону, СБУ повідомлена

Відповідну історію дівчина розповіла у соціальній мережі Threads. За її словами, в автобусі була пара — італієць та українка, і разом вони їхали до неї додому.

"Він до мене підходить і починає говорити. Запитує, куди я їду і ще багато питань. Я звичайно, тримаю дистанцію і відповідаю нейтрально. І тут він починає мені розповідати, яка х**ва у нас країна і який х**вий у нас президент, і що він поважає Путіна і який він молодець", — пише автор посту.

У відповідь дівчина відповіла, що йому не варто їхати в Україну, якщо він дотримується такої думки. При цьому він заявив їй, що його дружина хоч і українка, але також вважає так само, як і він.

"І тепер я просто чекаю, поки ми приїдемо на український кордон, щоб розповісти це все прикордонникам. Я вважаю, що такі люди не мають жодного права перетинати кордон нашої країни", — підсумувала дівчина.

Через пару годин дівчина знову опублікована на своїй сторінці з наступними словами:

"Мені всі сказали, що його не пропустять. Її та його повели на допит старший зміни".

Вона додала, що поговорила зі старшим зміни. Це була молода дівчина, яка сфотографувала її документи та італійця.

"Вони вже знали й чекали", — підсумувала вона.

Через деякий час скандальна історія отримала продовження. Про це розповів український журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі.

"Вірусна історія, яка набула розголосу в Threads, де громадянин Італії дозволяв собі образливі висловлювання про Україну та українців під час поїздки до нашої держави, вже має продовження на кордоні. Я на зв’язку з автором повідомлення. Все буде", — пише він.

За його інформацією, автобус, у якому перебуває цей чоловік, знаходиться на пункті пропуску "Чоп — Загонь".

Водночас він опублікував коментар секретаря Державної прикордонної служби України Андрія Демченка:

"ДПСУ (Держкордонслужба, — Ред.) здійснює прикордонний контроль виключно у межах чинного законодавства. Порядок та обсяг таких заходів регламентуються відповідними нормативно-правовими актами. Прикордонники поінформовані про ситуацію, яка набула розголосу в соціальних мережах, зокрема у Threads, та звернули увагу на публікації, що стосуються іноземного громадянина та його висловлювань щодо України та українців. Під час прибуття цієї особи до пункту пропуску щодо нього здійснюються всі передбачені законом заходи прикордонного контролю. Рішення ухвалюватимуться виключно у правовому полі", – повідомив Демченко.

Журналіст додав, що нібито Служба безпеки України вже також повідомлена про цю ситуацію.

Реакція соцмереж

У коментарях під постом українці були вкрай обурені подібною поведінкою італійця. Водночас деякі відреагували на ситуацію мемами, розуміючи, що образивши Україну, італієць нарвався на великі неприємності:

"Десь на українському кордоні чекає прикордонник із Тредс"

"Нехай на кордоні одразу роблять пряму трансляцію. Можна одразу дублювати на Netflix"

"Вся країна чекає на продовження історії псевдоукраїнки та її італійця"

