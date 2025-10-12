П’яний "герой війни" накинувся на музиканта-візочника у Києві: вимагав співати російською

Черговий мовний скандал стався у Києві

У Києві на Поздняках стався скандал під час вуличного виступу музиканта-візочника Івана Заміги. Неадекватний чоловік вимагав співати російською та стверджував, що воював на Донбасі.

Що потрібно знати:

На Позняках у Києві стався скандал із вуличним музикантом-візочником Іваном Замигою

Неадекватний чоловік вимагав співати російською, погрожував і стверджував, що воював на Донбасі

Скандаліста затримала поліція за статтею про дрібне хуліганство

Відповідне відео опублікував УНІАН. Пізніше скандалістові довелося розбиратися з поліцією.

Під час вуличного виступу музиканта Івана Заміги на Позняках до нього підійшов чоловік та попросив зіграти пісню російською мовою. Музикант відповів, що співає лише англійською та українською, після чого нападник почав погрожувати, кричати та заявив, що нібито воював на Донбасі.

Подія потрапила на відео під час трансляції, а на захист музиканта виступили перехожі. Скандаліст використовував матюки як на адресу Івана Заміги, так і інших людей. Нападник при цьому не заспокоївся і глянув у камеру, питаючи у глядачів, чи знають вони його.

П’яний чоловік питав у людей, чи знають вони його.

Пізніше чоловіка затримала поліція. Йому інкримінували дрібне хуліганство. За даними слідства, 29-річний скандаліст не зміг пояснити свої дії. Він заявив, що був у стані алкогольного сп’яніння.

29-річного скандаліста затримала поліція

У мережі також з’явилася інформація, що він уродженець селища Золоте Луганської області і на Донбасі не воював. Повідомляється, що родичі "героя" залишились на окупованій території.

Після приїзду до Києва 2022 року він влаштувався охоронцем адміністративної будівлі, за попередніми даними, за протекцією дядька. Таким чином у чоловіка з’явилася бронь від мобілізації.

Раніше в одній з аптек в Одесі вибухнув мовний скандал, коли фармацевтка відмовилася обслуговувати жінку українською мовою. У результаті робітниця аптеки шпурнула ліки в покупницю і почала її виганяти.