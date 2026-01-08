Деяким чергам пощастить. Які графіки відключень діють 8 січня
Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тому у четвер, 8 січня, протягом усього дня у більшості областей України діятимуть графіки відключення, повідомляє "Укренерго".
Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.
Київ
Київська область
Житомирська область
Сумська область
Полтавська область
Харківська область
- 1.1 13:00-16:30
- 1.2 02:30-06:00; 13:00-16:30
- 2.1 02:30-06:00; 09:30-16:30
- 2.2 02:30-06:00; 09:30-16:30; 20:00-23:00
- 3.1 06:00-09:30; 13:00-20:00
- 3.2 06:00-09:30; 13:00-20:00
- 4.1 06:00-09:30; 16:30-20:00
- 4.2 06:00-09:30; 16:30-20:00
- 5.1 00:00-02:30; 09:30-13:00; 16:30-23:30
- 5.2 09:30-13:00; 16:30-23:30
- 6.1 00:00-02:30; 08:00-13:00; 20:00-23:30
- 6.2 00:00-02:30; 08:00-13:00; 20:00-23:30
Запорізька область
Після російської атаки регіон майже на 100% залишився без світла.
Кіровоградська область
Миколаївська область
- 1.1 – 05:30 — 08:30; 15:30 — 17:30;
- 1.2 – 12:00 — 15:30;
- 2.1 – 19:00 — 22:30;
- 2.2 – 08:30 — 12:00; 22:30 — 00:00;
- 3.1 – 08:30 — 12:00; 15:30 — 19:00;
- 3.2 – 12:00 — 15:30;
- 4.1 – 05:30 — 08:30; 19:00 — 20:30;
- 4.2 – 12:00 — 15:30; 19:00 — 20:30;
- 5.1 – 08:30 — 12:00; 15:30 — 19:00;
- 5.2 – 08:30 — 12:00; 15:30 — 19:00;
- 6.1 – 12:00 — 15:30;
- 6.2 – 00:00 — 01:30; 12:30 — 17:30.
Черкаська область
- 1.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00, 22:00 — 24:00
- 1.2 10:00 — 12:00, 17:00 — 19:00
- 2.1 10:00 — 12:00, 17:00 — 20:00
- 2.2 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 17:00 — 20:00
- 3.1 12:00 — 14:00, 19:00 — 22:00
- 3.2 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00
- 4.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 15:00, 20:00 — 22:00
- 4.2 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 20:00 — 22:00
- 5.1 10:00 — 12:00, 15:00 — 18:00
- 5.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00
- 6.1 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00
- 6.2 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 17:00 — 20:00
Чернівецька область
Чернігівська область
Волинська область
Вінницька область
Львівська область
Івано-Франківська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Рівненська область
Закарпатська область
Дніпропетровська область
Після російської атаки регіон майже на 100% залишився без світла.
