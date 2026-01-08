Деяким чергам пощастить. Які графіки відключень діють 8 січня

Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тому у четвер, 8 січня, протягом усього дня у більшості областей України діятимуть графіки відключення, повідомляє "Укренерго".

Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.

Київ

Графіки відключень у Києві 8 січня

Графіки відключень у Києві 8 січня

Київська область

Графіки відключень у Київській області 8 січня

Графіки відключень у Київській області 8 січня

Житомирська область

Графіки відключень у Житомирській області 8 січня

Сумська область

Графіки відключень у Сумській області 8 січня

Полтавська область

Графіки відключень у Полтавській області 8 січня

Харківська область

1.1 13:00-16:30

1.2 02:30-06:00; 13:00-16:30

2.1 02:30-06:00; 09:30-16:30

2.2 02:30-06:00; 09:30-16:30; 20:00-23:00

3.1 06:00-09:30; 13:00-20:00

3.2 06:00-09:30; 13:00-20:00

4.1 06:00-09:30; 16:30-20:00

4.2 06:00-09:30; 16:30-20:00

5.1 00:00-02:30; 09:30-13:00; 16:30-23:30

5.2 09:30-13:00; 16:30-23:30

6.1 00:00-02:30; 08:00-13:00; 20:00-23:30

6.2 00:00-02:30; 08:00-13:00; 20:00-23:30

Запорізька область

Після російської атаки регіон майже на 100% залишився без світла.

Кіровоградська область

Графіки відключень у Кіровоградській області 8 січня

Миколаївська область

1.1 – 05:30 — 08:30; 15:30 — 17:30;

1.2 – 12:00 — 15:30;

2.1 – 19:00 — 22:30;

2.2 – 08:30 — 12:00; 22:30 — 00:00;

3.1 – 08:30 — 12:00; 15:30 — 19:00;

3.2 – 12:00 — 15:30;

4.1 – 05:30 — 08:30; 19:00 — 20:30;

4.2 – 12:00 — 15:30; 19:00 — 20:30;

5.1 – 08:30 — 12:00; 15:30 — 19:00;

5.2 – 08:30 — 12:00; 15:30 — 19:00;

6.1 – 12:00 — 15:30;

6.2 – 00:00 — 01:30; 12:30 — 17:30.

Черкаська область

1.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00, 22:00 — 24:00

1.2 10:00 — 12:00, 17:00 — 19:00

2.1 10:00 — 12:00, 17:00 — 20:00

2.2 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 17:00 — 20:00

3.1 12:00 — 14:00, 19:00 — 22:00

3.2 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00

4.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 15:00, 20:00 — 22:00

4.2 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 20:00 — 22:00

5.1 10:00 — 12:00, 15:00 — 18:00

5.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00

6.1 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00

6.2 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 17:00 — 20:00

Чернівецька область

Графіки відключень у Чернівецькій області 8 січня

Чернігівська область

Графіки відключень у Чернігівській області 8 січня

Волинська область

Графіки відключень у Волинській області 8 січня

Вінницька область

Графіки відключень у Вінницькій області 8 січня

Львівська область

Графіки відключень у Львівській області 8 січня

Івано-Франківська область

Графіки відключень в Івано-Франківській області 8 січня

Тернопільська область

Графіки відключень у Тернопільській області 8 січня

Хмельницька область

Графіки відключень у Хмельницькій області 8 січня

Рівненська область

Графіки відключень у Рівненській області 8 січня

Закарпатська область

Графіки відключень у Закарпатській області 8 січня

Дніпропетровська область

Після російської атаки регіон майже на 100% залишився без світла.

Раніше "Телеграф" розповідав, що потрібно зробити українцям, щоб відключень стало менше.