Некоторым очередям повезет. Какие графики отключений действуют 8 января

Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. Поэтому в четверг, 8 января, в течение всего дня в большинстве областей Украины будут действовать графики отключения, сообщает "Укрэнерго".

Киев

Графики отключений в Киеве 8 января

Киевская область

Графики отключений в Киевской области 8 января

Житомирская область

Графики отключений в Житомирской области 8 января

Сумская область

Графики отключений в Сумской области 8 января

Полтавская область

Графики отключений в Полтавской области 8 января

Харьковская область

1.1 13:00-16:30

1.2 02:30-06:00; 13:00–16:30

2.1 02:30-06:00; 09:30-16:30

2.2 02:30-06:00; 09:30-16:30; 20:00-23:00

3.1 06:00-09:30; 13:00–20:00

3.2 06:00-09:30; 13:00–20:00

4.1 06:00-09:30; 16:30-20:00

4.2 06:00-09:30; 16:30-20:00

5.1 00:00–02:30; 09:30-13:00; 16:30-23:30

5.2 09:30-13:00; 16:30-23:30

6.1 00:00–02:30; 08:00–13:00; 20:00-23:30

6.2 00:00–02:30; 08:00–13:00; 20:00-23:30

Запорожская область

После российской атаки регион почти на 100% остался без света.

Кировоградская область

Графики отключений в Кировоградской области 8 января

Николаевская область

1.1 — 05:30 — 08:30; 15:30 — 17:30;

1.2 – 12:00 – 15:30;

2.1 – 19:00 – 22:30;

2.2 – 08:30 – 12:00; 22:30 — 00:00;

3.1 – 08:30 – 12:00; 15:30 — 19:00;

3.2 – 12:00 – 15:30;

4.1 – 05:30 – 08:30; 19:00 — 20:30;

4.2 – 12:00 – 15:30; 19:00 — 20:30;

5.1 – 08:30 – 12:00; 15:30 — 19:00;

5.2 – 08:30 – 12:00; 15:30 — 19:00;

6.1 – 12:00 – 15:30;

6.2 – 00:00 – 01:30; 12:30 — 17:30.

Черкасская область

1.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00, 22:00 — 24:00

1.2 10:00 — 12:00, 17:00 — 19:00

2.1 10:00 — 12:00, 17:00 — 20:00

2.2 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 17:00 — 20:00

3.1 12:00 — 14:00, 19:00 — 22:00

3.2 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00

4.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 15:00, 20:00 — 22:00

4.2 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 20:00 — 22:00

5.1 10:00 — 12:00, 15:00 — 18:00

5.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00

6.1 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00

6.2 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 17:00 — 20:00

Черновицкая область

Графики отключений в Черновицкой области 8 января

Черниговская область

Графики отключений в Черниговской области 8 января

Волынская область

Графики отключений в Волынской области 8 января

Винницкая область

Графики отключений в Винницкой области 8 января

Львовская область

Графики отключений во Львовской области 8 января

Ивано-Франковская область

Графики отключений в Ивано-Франковской области 8 января

Тернопольская область

Графики отключений в Тернопольской области 8 января

Хмельницкая область

Графики отключений в Хмельницкой области 8 января

Ровенская область

Графики отключений в Ровенской области 8 января

Закарпатская область

Графики отключений в Закарпатской области 8 января

Днепропетровская область

После российской атаки регион почти на 100% остался без света.

