Вінниця могла мати своє особливе метро. Яким воно мало бути і що пішло не так (фото)

Вінниця могла б стати одним із перших українських міст із підземним трамваєм. Ще 55 років тому місцеві архітектори пропонували запустити трамвай під землею центральною вулицею міста — Соборною. Однак цього так і не сталося.

Ця інформація була опублікована у Facebook-спільноті "Історія Вінниці".

"У 1969 році архітектори В.Сопілко та І.Кіскін розробили проєкт тунелю для трамваїв під вулицею Леніна (Соборної) від площі Гагаріна до Центрального мосту. Пасажирообіг передбачався через спуск на підземні зупиночні платформи під вулицею Соборної", — пише користувач Demo Domini.

Проєкт передбачав створення дворівневої вулиці: під землею – трамвай, на поверхні – лише пішохідні зони, а автотранспорт мав об’їжджати центр міста. Крім того, проєктували й підземні гаражі та стоянки, де могли розташовуватися магазини.

За задумом архітекторів, ширини тунелю в 7,35 метра вистачало для руху двох трамваїв одночасно.

Схема центру. Фото: Facebook-спільнота "Історія Вінниці"

Макет вулиці Соборної, де видно місця поглиблення трамвайних колій:

Макет вулиці Соборної. Фото: Facebook-спільнота "Історія Вінниці"

Також було опубліковано фотографії, на яких можна розглянути, що при появі підземного трамвая, Соборна стає пішохідною.

Поперечний профіль колишній вул. Леніна. Фото: Facebook-спільнота "Історія Вінниці"

На острів Кемпа, до речі, архітектори запропонували зробити пішохідний міст.

Вінничанка Олена Субін-Кожевнікова у коментарях під постом опублікувала знімками статті "Центр Вінниці та перспективи його розвитку". У ній архітектори наводять обґрунтування метротрами у Вінниці.

Основні тези:

Місто розширюється, виникає потреба у кращих транспортних розв’язках.

Пропонується будівництво дворівневої вулиці Леніна (Соборна). Під землею – трамвай, землі – лише пішохідний рух. Автотранспорт – об’їзд території центру. Для магазинів у центрі облаштовуються під’їзні вулиці з підземними гаражами та стоянками.

Леніна (Соборна) з вулиці-коридора стає вулицею-площею та зеленими скверами, що покращить мікроклімат у центрі Вінниці. Для збільшення площі громадських просторів пропонують зносити "малоцінні" будинки.

Стаття «Центр Вінниці та перспективи його розвитку». Фото: Facebook-спільнота "Історія Вінниці"

Що сталося із проєктом?

За інформацією видання, екскурсовод музею транспорту Олег Матюхов прокоментував долю ідеї підземного трамвая у Вінниці.

"Це концепція. У 80-90-ті її активно обговорювали. Але про виготовлення проєкту метротрами немає інформації. Зважаючи на все, цю ідею або відхилили, або не змогли реалізувати через брак фінансування та розвалу СРСР. Але бачимо, деякі частини цього концепту реалізують. Зокрема, про панівну роль електротранспорту у Вінниці та заборону на в'їзд автотранспорту", — зазначив він.

Але це не єдиний проєкт підземного трамвая Вінниці. У 2011 році доцент ВНТУ, кандидат технічних наук Віталій Швець та магістр ВНТУ Ольга Лисюк запропонували створити гілку метротраму від Західного автовокзалу до вулиці Лугової завдовжки 12 кілометрів на глибині 6 метрів. При цьому зупинки планувалися на поверхні, що дозволило б частково розвантажити рух у центрі міста.

Підліток створив проєкт метро у Вінниці

12-річний хлопчик із Вінниці, на ім'я Максим розробив власний проєкт метро для рідного міста. Про це у Facebook повідомила його мати, Олена Мортко.

"Мій син Максим народився у Вінниці й прожив там 5 років. Тепер, після кожного обстрілу Києва дорікає мені, нащо ми виїхали з Вінниці, його улюбленого міста. Впевнений, якби у Вінниці було метро, вона б нічим не поступалась столиці. Тож не полінувався, розробив мапу вінницького метро. Каже, після навчання повернеться жити у Вінницю", — написала вона.

Також під цією посадою мати підлітка відзначила офіційну сторінку Вінницької міської ради та додала: "Як вам така ідея метро?".

12-річний відросток зробив план метро у Вінниці. Фото: Олена Мортко/Facebook

