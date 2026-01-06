У Миколаєві було таємне метро? Що відомо про миколаївську "підземку" і якою вона могла б бути

У місті мали намір збудувати одразу дві лінії метро

У далекому 2009 році депутати Миколаївської міської ради затвердили новий Генеральний план розвитку міста до 2031 року, де передбачено "легке метро". Планувалося, що цей вид транспорту має зв’язати віддалені житлові масиви із центром та промисловими районами.

За словами головного архітектора міста Олександра Бондаря, впровадження легкого метро дозволить знизити навантаження на дорожню мережу та забезпечити стійке транспортне сполучення між новими районами та центром Миколаєва. При цьому остаточні терміни реалізації проєкту так і не були визначені.

Легке метро розглядається як альтернатива маршрутним таксі та автобусам, які не справляються з пасажиропотоками, що зростають. У документі позначення "легке метро" означає підземний або піднятий міський поїзд, який їздить швидше за трамвай, але дешевше і простіше звичайного метро. Це передбачає комбінований формат — наземні, естакадні та за потреби підземні ділянки.

Згідно з документом, у Миколаєві хотіли побудувати дві лінії легкого метро :

Намив – залізничний вокзал. Протяжність маршруту — близько 12 кілометрів . Лінія повинна зв’язати мікрорайон, що активно забудовується, з центральною частиною міста і головним залізничним вузлом.

Матвіївка — Корабельний район. Протяжність — близько 29 кілометрів. Цей маршрут розрахований на обслуговування нових житлових масивів, передбачених Генпланом, та має забезпечити транспортний зв'язок між північною та південною частинами міста.

Намив — залізничний вокзал на карті

Матвіївка — Корабельний район на карті

Миколаїв на карті

"Секретне метро" у Миколаєві

У мережі нерідко обговорюють легенду, що наприкінці вісімдесятих років у військових цілях у режимі найсуворішої таємності було нібито збудовано метро у Миколаєві.

Використовувалися верхні яруси місцевих катакомб, досить широкі для вузькоколійної дороги, яка доставляла сировину на стратегічні заводи. Тунелі закрили після аварій, але в 1988 році місцева влада нібито почала використовувати їх для повноцінного метро. Проєкт довірили інженеру Мосметробуду Володимиру Васильєву.

Тобто Миколаїв міг стати першим українським містом з унікальною підземкою, яка використовує готові тунелі.

Швидкість, з якою будували миколаївське метро, ​​та ще у складний постперебудовний час здається неправдоподібною – проте, якщо врахувати, що практично все воно обладналося у вже готових тунелях, нічого дивного в цьому немає. Бувши найдорожчим метро в Україні, миколаївське метро окупає витрачені кошти і зовсім не здається зайвим для півмільйонного міста.

При цьому деякі ЗМІ пишуть, що нібито до 1992 року в Миколаєві функціонували 4 гілки й майже 40 станцій.

4 гілки нібито працюючого раніше метро в Миколаєві

Також у мережі можна зустріти інформацію, що за аналогією з царськосільським метро, Миколаїв міг мати широкі тунелі та секретні комунікації, придатні для військових та транспортних цілей.

Для довідки: "Царськосільське метро" — це історичний приклад підземних комунікацій та транспортних тунелів у Царському Селі, створених переважно для секретних цілей: пересування імператорської сім’ї, доставки продуктів та обладнання, евакуації та захисту палацу. Тобто, це не звичайне метро для міста, а підземна система з тунелями, ліфтами і навіть електричним транспортом.

