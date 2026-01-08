Винница могла иметь свое особое метро. Каким оно должно было быть и что пошло не так (фото)

Воплотить идею в жизнь, вероятно, помешали финансовые трудности и распад СССР

Винница могла бы стать одним из первых украинских городов с подземным трамваем. Еще 55 лет назад местные архитекторы предлагали запустить трамвай под землей по центральной улице города — Соборной. Однако этого в итоге так и не случилось.

Данная информация была опубликована в Facebook-сообществе "История Винницы". Там рассказали некоторіе детали о проекте подземного трамвая, сообщает издание "20 хвилин".

"В 1969 году архитекторы В.Сопилко и И.Кискин разработали проект тоннеля для трамваев под улицей Ленина (Соборной) от площади Гагарина до Центрального моста. Пассажирооборот предполагался из-за спуска на подземные остановочные платформы под улицей Соборной", — пишет пользователь под ником Demo Domini.

Проект предусматривал создание двухуровневой улицы: под землей — трамвай, на поверхности — только пешеходные зоны, а автотранспорт должен был объезжать центр города. Кроме того, проектировали и подземные гаражи и стоянки, где могли располагаться магазины.

Согласно задумке архитекторов, ширины туннеля в 7,35 метра хватало для движения двух трамваев одновременно.

Схема центра. Фото: Facebook-сообщество "История Винницы"

Макет улицы Соборной, где видны места углубления трамвайных путей:

Макет улицы Соборной. Фото: Facebook-сообщество "История Винницы"

Также были опубликованы фотографии, на которых можно рассмотреть, что при появлении подземного трамвая Соборная становится пешеходной.

Поперечный профиль бывш.ул. Ленина. Фото: Facebook-сообщество "История Винницы"

На остров Кемпа, к слову, архитекторы предложили сделать пешеходный мост.

Виннитчанка Алена Субин-Кожевникова в комментариях под постом опубликовала снимками статьи "Центр Винницы и перспективы его развития". В ней архитекторы приводят обоснование метротрамы в Виннице.

Главные тезисы:

Город расширяется, возникает потребность в лучших транспортных развязках.

Предлагается строительство двухуровневой улицы Ленина (Соборная). Под землей – трамвай, на земле – только пешеходное движение. Автотранспорт – в объезд территории центра. Для магазинов в центре, обустраиваются подъездные улицы с подземными гаражами и стоянками.

Ленина (Соборная) с улицы-коридора становится улицей-площадей и зеленых скверов, что улучшит микроклимат в центре Винницы. Для увеличения площади общественных пространств предлагают сносить "малоценные" здания.

Статья «Центр Винницы и перспективы его развития». Фото: Facebook-сообщество "История Винницы"

Что произошло с проектом?

Согласно информации издания, экскурсовод музея транспорта Олег Матюхов прокомментировал судьбу идеи подземного трамвая в Виннице.

"Это концепция. В 80-90-е ее активно обсуждали. Но об изготовлении проекта метротрама нет информации. Судя по всему, эту идею либо отклонили, либо не смогли реализовать из-за нехватки финансирования и развала СССР. Но видим, что некоторые части этого концепта реализуют. В частности, о господствующей роли электротранспорта в Виннице и запрете на въезд автотранспорта", — отметил он.

Но это не единственный проект подземного трамвая для Винницы. В 2011 году доцент ВНТУ, кандидат технических наук Виталий Швец и магистр ВНТУ Ольга Лысюк предложили создать ветку метротрама от Западного автовокзала до улицы Луговой протяженностью 12 километров на глубине 6 метров. При этом остановки планировались на поверхности, что позволило бы частично разгрузить движение в центре города.

Подросток создал проект метро в Виннице

12-летний мальчик из Винницы по имени Максим разработал собственный проект метро для родного города. Об этом в Facebook сообщила его мать, Елена Мортко.

"Мой сын Максим родился в Виннице и прожил там пять лет. Теперь, после каждого обстрела Киева упрекает меня, зачем мы выехали из Винницы, его любимого города. Уверен, если бы в Виннице было метро, ​​она ничем не уступала бы столице. Так что не поленился, разработал карту винницкого метро. Говорит, после учебы вернется жить в Винницу", — написала она.

Также под этим постом мать подростка отметила официальную страницу Винницкого городского совета и добавила: "Как вам такая идея метро?".

12-летний одростко сделал план метро в Виннице. Фото: Елена Мортко / Facebook

