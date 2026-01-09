"Орєшнік" чи "Кедр? Як насправді називається ракета, якою вдарили по Львову

Назва, що широко використовується в повідомленнях, не є реальним ім’ям ракети.

Після удару по Львову 8 січня, який, за заявами російської сторони, був нанесений ракетою "Орєшнік", ця назва знову опинилася на слуху. Однак слід знати, що вона стосується не самої ракети, а коду науково-дослідного проєкту, за яким вона створювалася. Фактична назва ракетної системи — "Кедр".

Що потрібно знати:

Росіяни часто називають "Кедр" словом "Орєшнік", і ця ж назва стала звичною для моніторингів

"Орєшнік" — це лише шифр програми

Система не знаходиться у серійному виробництві

Про це ще 2024 року розповідав керівник ГУР МО Кирило Буданов у ході дискусії "Геноцидальні практики РФ в Україні: від Голодомору до російсько-української війни"

"Орєшнік" — це назва науково-дослідної роботи, це її просто шифр. Сама ж система називається "Кедр зазначив Буданов.

Однак і самі росіяни звикли називати ракету "Орєшніком", і українські моніторингові канали так її називають. Ця назва більше прижилася в мережі, тому попри офіційну назву "Кедр", ракету, ймовірно, і надалі називатимуть саме "Орєшніком".

Він каже, що ця система є експериментальною. "Кедр" — це балістична ракета середньої дальності, яка є носієм ядерної зброї.

Ще раз скажу – ракета експериментальна. Ми точно знали, що на жовтень місяць мали зробити два досвідчені зразки, можливо зробили трохи більше. Але це досвідчений зразок підсумував він.

Варто додати, що президент Володимир Зеленський в одному з останніх постів у Telegram також згадав ракету "Орєшінк".

"Загалом за цю ніч було 242 дрони, тільки балістичних ракет і саме проти об’єктів енергетики та цивільної інфраструктури – 13, одна балістична ракета середньої дальності "Орєшнік", а також 22 крилаті ракети. Атака саме тоді, коли відбувається значне похолодання. Саме проти звичайного життя звичайних людей", — написав він.

Що було раніше:

Незадовго до півночі 8 січня ворог завдав ударів по Львову балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік".

"Це перший випадок застосування такого типу удару по Львову за час повномасштабної війни. Місто розташоване менш ніж за 70 кілометрів від кордону з Європейським Союзом. Це чіткий сигнал для наших міжнародних партнерів: війна Росії не зупиняється ні перед якими кордонами", — наголосив мер міста Андрій Садовий.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram написав, що удару було завдано по критично важливому об’єкту. За версією місцевих Telegram-каналів, метою атаки могли стати Стрийське газове родовище та газосховище у Львівській області.

Пізніше у Повітряних Силах України повідомили, що Росія атакувала Україну однією балістичною ракетою середньої дальності з полігону Капустін Яр. Тип ракети не уточнюється, ймовірно, саме вона вдарила по Львову. Раніше ворог запускав із Капустиного Яру "Орєшнік".

Міністерство оборони Росії офіційно заявило, що по території України було завдано удару, у тому числі "рухомим ґрунтовим ракетним комплексом середньої дальності "Орєшнік". У повідомленні заявляється, що це була відповідь на атаку українських БПЛА на резиденцію Путіна в Новгородській області, нібито здійснену в ніч на 29 грудня 2025 року.

Що таке "Орєшнік"

"Орєшнік" — російська балістична ракета проміжної дальності, яка, за даними українських військових, здатна розвивати швидкість понад 12 300 км/год та оснащена шістьма бойовими частинами із суббоєприпасами.

Ракета "Орєшнік". Інфографіка: "Телеграф"

Російський голова Володимир Путін 28 листопада 2024 заявив, що серійне виробництво ракети вже почалося.

Ймовірно, "Орєшнік" створили на базі РС-26 "Рубіж", яка пройшла п’ять випробувальних запусків, але не була прийнята на озброєння.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на що здатна ракета "Орєшнік".