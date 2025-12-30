Ракета "Шредінгера": військовий експерт назвав важливу деталь із "Орєшніком" у Білорусі

Є великі сумніви, що комплекс готовий до справжнього бою

Ракетний комплекс "Орєшнік " нібито заступив на бойове чергування у Білорусі. Однак, є один важливий нюанс, який псує весь фарс російських пропагандистів.

Що потрібно знати:

У демонстрації брали участь лише командно-штабні машини

Показ порівнюють із "ракетою Шредінгера"

Експерт відзначає сумнівну боєздатність комплексу

Про це у своєму Telegram-каналі пише військовий експерт Олександр Коваленко. Він зазначив, що про заступ на бойове чергування ракетного комплексу "Орєшнік" у Білорусі заявило російське пропагандистське агентство ТАСС.

Проте експерт зазначив, що в демонстрації брали участь лише командно-штабні машини, а пускова установка з самою ракетою і зовсім не була показана. На його думку, це викликає сумніви у реальній боєздатності комплексу і робить показ "умовною демонстрацією"

Але, ось питання – а де пускова установка з самою ракетою? Чому її не показали? каже Коваленко.

Він порівняв показ із "ракетою Шредінгера" — видовищною подією, яка існує лише на рівні заяви, без фактичної присутності озброєння.

Новорічний "Орєшнік" Шредінгера білоруському диктатору як ін’єкція плацебо підсумував Коваленко

Ракета "Орєшнік" — що про неї відомо

"Орєшнік" — російська балістична ракета проміжної дальності, яка, за даними українських військових, здатна розвивати швидкість понад 12 300 км/год та оснащена шістьма бойовими частинами із суббоєприпасами.

Російський глава Володимир Путін 28 листопада 2024 заявив, що серійне виробництво ракети вже почалося.

Ракета "Орєшнік". Фото: відкриті джерела

У Пентагоні вважають, що "Орєшнік" є варіацією російської балістичної ракети РС-26 "Рубіж". Ця 40-тонна твердопаливна ракета в залежності від кута запуску здатна пролетіти трохи більше 5400 кілометрів. Це ставить PC-26 майже в один ряд із міжконтинентальними ракетами.

Ракета "Орєшнік" — характеристики. Інфографіка: "Телеграф"

За розрахунками, виконаними на основі наданих відстаней та заявленої швидкості польоту російської ракети "Орєшнік" більше 12 300 км/год (приблизно 3,42 км/с ), підлітний час до ключових міст України з умовної точки в центральній частині Білорусі вимірюється в межах однієї-двох з половиною хвилин.

Середній час підльоту до міст ЄС становить близько двох хвилин: до Даугавпілса – 1 хвилина 22 секунди, до Любліна – 2 хвилини 11 секунд, до Варшави – 2 хвилини 23 секунди, а до естонського Тарту – 2 хвилини 41 секунду.

Карта з часом підльоту "Орєшніка". Інфографіка "Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим Україна може відповісти у разі запуску "Орєшніка" з Білорусі.