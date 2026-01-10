Присоединяйтесь к "Альфе"! Спецназовцы СБУ уничтожили техники России более чем на $5,5 млрд

Было уничтожено почти 2 тысячи танков

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Центр специальных операций "Альфа" СБУ уничтожил военной техники врага более чем на 5,5 млрд долларов. "Альфа" отмечает, что продолжает набор в свои лавы и ищет мотивированных людей.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Служба безопасности в рейтинге Сил безопасности и обороны по количеству российской техники и солдат, уничтоженных дронами, занимает второе место.

"Альфа" уже четыре месяца подряд входит в этот ТОП. В общей сложности спецназовцы СБУ с февраля 2022 года уничтожили российской военной техники более чем на 5,5 млрд долларов. И это только подтвержденные попадания.

Отмечается, что каждый шестой российский танк, пораженный украинскими защитниками на фронте, — результат работы именно "Альфы". На их счету уже более 1800 уничтоженных танков.

Кроме линии фронта спецподразделение СБУ эффективно применяет дальнобойные дроны для поражения вражеских объектов в глубоком тылу — военных аэродромов, складов и НПЗ.

Напомним, что сейчас идет набор в Центр спецопераций "Альфа" СБУ. Подробная информация о рекрутинге по ссылке: alfa.ssu.gov.ua.

