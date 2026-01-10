Рус

В Україні з'явилися "вагони незламності": що це, де знаходяться та як виглядають (фото)

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Вагони незламності Новина оновлена 10 січня 2026, 20:50
Вагони незламності. Фото Колаж, "Телеграф"

Вони радо приймають усіх навіть з домашніми улюбленцями

В Україні запрацювали перші "вагони незламності". Сім вагонів успішно приймають відвідувачів на Київщині, де діють екстрені відключення світла після російської атаки на область та столицю.

Про це повідомили в "Укрзалізниці". Зазначається, що вагони знаходяться у Броварах, Борисполі та Василькові.

Що треба знати:

  • У "вагонах незламності" можна не тільки погрітись та зарядити гаджети
  • Є спеціальні зони для дітей та людей з тваринами
  • Пункти працюють щодня з 08:00 до 20:00
Як виглядають вагони незламності
"Вагон незламності". Фото: Укрзалізниця

""Укрзалізниця" підставляє залізне плече на Київщині, щоб допомогти українцям пережити непростий період відключень після обстрілів", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що 7 "вагонів незламності" запрацювали 10 січня на Київщині. Зокрема: у Броварах — 3, у Борисполі — 2, у Василькові теж два. Кожен вагон може прийняти до 40 відвідувачів одночасно. Вагони обладнані так, що у них можна погрітися, зарядити гаджети, приєднатися до інтернету завдяки Starlink і випити безкоштовного гарячого чаю.

Як виглядають вагони незламності
"Вагони незламності" запрацювали в Україні. Фото: Укрзалізниця
Як виглядають вагони незламності
Як виглядають "вагони незламності" на Київщині. Фото: Укрзалізниця
Як виглядають вагони незламності
На Київщині запрацювали "вагони незламності". Фото: Укрзалізниця

Окрім того, є спеціальні зони для дітей з мультиками, іграми, розмальовками, книжками та настільними іграми. Для відвідувачів з улюбленцями є смаколики та вода. "Вагони незламності" працюють щодня з 8 ранку до 8 вечора.

Як виглядають вагони незламності
"Вагон незламності" всередині. Фото: Укрзалізниця
Як виглядають вагони незламності
У "вагонах незламності" можна випити чай та отримати перекус. Фото: Укрзалізниця

Що таке "вагони незламності"

"Вагони незламності" — це спеціально обладнані пасажирські вагони УЗ. Вони створені під час повномасштабної війни як мобільні пункти допомоги. Фактично це аналог "Пунктів незламності", тільки на колесах. Основна перевага таких вагонів у тому, що їх можна швидко доставити в потрібне місто, яке має залізничну колію.

Для чого вони призначенні:

  • підтримка людей під час блекаутів;
  • допомога у разі обстрілів, аварій чи стихійних лих;
  • забезпечення базових потреб пасажирів та місцевих жителів.
Як виглядають вагони незламності
Зона для тварин у "вагонах незламності". Фото: Укрзалізниця
Як виглядають вагони незламності
Як виглядають "вагони незламності". Фото: Укрзалізниця

Що є у "вагонах незламності":

  • генератори та розетки для зарядки гаджетів;
  • інтернет та мобільний зв'язок;
  • опалення та світло;
  • питна вода, чай та кава;
  • невеликі перекуси;
  • місця для відпочинку та обігріву;
  • зони для дітей та людей з тваринами

Раніше "Телеграф" показував, як виглядає Київ під час блекауту 10 січня.

Теги:
#Київська область #Укрзалізниця #Вагони #Пункт незламності #вагони незламності