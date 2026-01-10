В Україні з'явилися "вагони незламності": що це, де знаходяться та як виглядають (фото)

Вони радо приймають усіх навіть з домашніми улюбленцями

В Україні запрацювали перші "вагони незламності". Сім вагонів успішно приймають відвідувачів на Київщині, де діють екстрені відключення світла після російської атаки на область та столицю.

Про це повідомили в "Укрзалізниці". Зазначається, що вагони знаходяться у Броварах, Борисполі та Василькові.

Що треба знати:

У "вагонах незламності" можна не тільки погрітись та зарядити гаджети

Є спеціальні зони для дітей та людей з тваринами

Пункти працюють щодня з 08:00 до 20:00

"Вагон незламності". Фото: Укрзалізниця

""Укрзалізниця" підставляє залізне плече на Київщині, щоб допомогти українцям пережити непростий період відключень після обстрілів", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що 7 "вагонів незламності" запрацювали 10 січня на Київщині. Зокрема: у Броварах — 3, у Борисполі — 2, у Василькові теж два. Кожен вагон може прийняти до 40 відвідувачів одночасно. Вагони обладнані так, що у них можна погрітися, зарядити гаджети, приєднатися до інтернету завдяки Starlink і випити безкоштовного гарячого чаю.

"Вагони незламності" запрацювали в Україні. Фото: Укрзалізниця

Як виглядають "вагони незламності" на Київщині. Фото: Укрзалізниця

На Київщині запрацювали "вагони незламності". Фото: Укрзалізниця

Окрім того, є спеціальні зони для дітей з мультиками, іграми, розмальовками, книжками та настільними іграми. Для відвідувачів з улюбленцями є смаколики та вода. "Вагони незламності" працюють щодня з 8 ранку до 8 вечора.

"Вагон незламності" всередині. Фото: Укрзалізниця

У "вагонах незламності" можна випити чай та отримати перекус. Фото: Укрзалізниця

Що таке "вагони незламності"

"Вагони незламності" — це спеціально обладнані пасажирські вагони УЗ. Вони створені під час повномасштабної війни як мобільні пункти допомоги. Фактично це аналог "Пунктів незламності", тільки на колесах. Основна перевага таких вагонів у тому, що їх можна швидко доставити в потрібне місто, яке має залізничну колію.

Для чого вони призначенні:

підтримка людей під час блекаутів;

допомога у разі обстрілів, аварій чи стихійних лих;

забезпечення базових потреб пасажирів та місцевих жителів.

Зона для тварин у "вагонах незламності". Фото: Укрзалізниця

Як виглядають "вагони незламності". Фото: Укрзалізниця

Що є у "вагонах незламності":

генератори та розетки для зарядки гаджетів;

інтернет та мобільний зв'язок;

опалення та світло;

питна вода, чай та кава;

невеликі перекуси;

місця для відпочинку та обігріву;

зони для дітей та людей з тваринами

Раніше "Телеграф" показував, як виглядає Київ під час блекауту 10 січня.