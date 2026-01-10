В Україні з'явилися "вагони незламності": що це, де знаходяться та як виглядають (фото)
Вони радо приймають усіх навіть з домашніми улюбленцями
В Україні запрацювали перші "вагони незламності". Сім вагонів успішно приймають відвідувачів на Київщині, де діють екстрені відключення світла після російської атаки на область та столицю.
Про це повідомили в "Укрзалізниці". Зазначається, що вагони знаходяться у Броварах, Борисполі та Василькові.
Що треба знати:
- У "вагонах незламності" можна не тільки погрітись та зарядити гаджети
- Є спеціальні зони для дітей та людей з тваринами
- Пункти працюють щодня з 08:00 до 20:00
""Укрзалізниця" підставляє залізне плече на Київщині, щоб допомогти українцям пережити непростий період відключень після обстрілів", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що 7 "вагонів незламності" запрацювали 10 січня на Київщині. Зокрема: у Броварах — 3, у Борисполі — 2, у Василькові теж два. Кожен вагон може прийняти до 40 відвідувачів одночасно. Вагони обладнані так, що у них можна погрітися, зарядити гаджети, приєднатися до інтернету завдяки Starlink і випити безкоштовного гарячого чаю.
Окрім того, є спеціальні зони для дітей з мультиками, іграми, розмальовками, книжками та настільними іграми. Для відвідувачів з улюбленцями є смаколики та вода. "Вагони незламності" працюють щодня з 8 ранку до 8 вечора.
Що таке "вагони незламності"
"Вагони незламності" — це спеціально обладнані пасажирські вагони УЗ. Вони створені під час повномасштабної війни як мобільні пункти допомоги. Фактично це аналог "Пунктів незламності", тільки на колесах. Основна перевага таких вагонів у тому, що їх можна швидко доставити в потрібне місто, яке має залізничну колію.
Для чого вони призначенні:
- підтримка людей під час блекаутів;
- допомога у разі обстрілів, аварій чи стихійних лих;
- забезпечення базових потреб пасажирів та місцевих жителів.
Що є у "вагонах незламності":
- генератори та розетки для зарядки гаджетів;
- інтернет та мобільний зв'язок;
- опалення та світло;
- питна вода, чай та кава;
- невеликі перекуси;
- місця для відпочинку та обігріву;
- зони для дітей та людей з тваринами
