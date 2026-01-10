В Украине появились "вагоны несокрушимости": что это, где находятся и как выглядят (фото)
Они радушно принимают всех даже с домашними любимцами
В Украине заработали первые "вагоны несокрушимости". Семь вагонов успешно принимают посетителей в Киевской области, где действуют экстренные отключения света после российской атаки на область и столицу.
Об этом сообщили в "Укрзализныце". Отмечается, что вагоны находятся в Броварах, Борисполе и Василькове.
Что нужно знать:
- В "вагонах несокрушимости" можно не только погреться и зарядить гаджеты
- Есть специальные зоны для детей и людей с животными
- Пункты работают ежедневно с 08:00 до 20:00
"Укрзализныця" подставляет железное плечо в Киевской области, чтобы помочь украинцам пережить непростой период отключений после обстрелов", — говорится в сообщении.
Известно, что семь "вагонов несокрушимости" заработали 10 января в Киевской области. В частности: в Броварах – 3, в Борисполе – 2, в Василькове тоже два. Каждый вагон может принять до 40 человек одновременно. Вагоны оборудованы так, что в них можно погреться, зарядить гаджеты, подключиться к интернету благодаря Starlink и выпить бесплатного горячего чая.
Кроме того, есть специальные зоны для детей с мультиками, играми, раскрасками, книгами и настольными играми. Для посетителей с любимцами есть вкусняшки и вода. "Вагоны несокрушимости" работают ежедневно с 8 утра до 8 вечера.
Что такое "вагоны несокрушимости"
"Вагоны несокрушимости" — это специально оборудованные пассажирские вагоны УЗ. Они были созданы во время полномасштабной войны в качестве мобильных пунктов помощи. Фактически это аналог "Пунктов несокрушимости", только на колесах. Основное преимущество таких вагонов в том, что их можно быстро доставить в нужный город, который имеет железнодорожные путя.
Для чего они предназначены:
- поддержка людей во время блэкаутов;
- помощь в случае обстрелов, аварий или стихийных бедствий;
- обеспечение базовых потребностей пассажиров и жителей.
Что есть в "вагонах несокрушимости":
- генераторы и розетки для зарядки гаджетов;
- интернет и мобильная связь;
- отопление и свет;
- питьевая вода, чай и кофе;
- небольшие перекусы;
- места для отдыха и обогрева;
- зоны для детей и людей с животными
