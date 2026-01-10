В Украине появились "вагоны несокрушимости": что это, где находятся и как выглядят (фото)

Они радушно принимают всех даже с домашними любимцами

В Украине заработали первые "вагоны несокрушимости". Семь вагонов успешно принимают посетителей в Киевской области, где действуют экстренные отключения света после российской атаки на область и столицу.

Об этом сообщили в "Укрзализныце". Отмечается, что вагоны находятся в Броварах, Борисполе и Василькове.

Что нужно знать:

В "вагонах несокрушимости" можно не только погреться и зарядить гаджеты

Есть специальные зоны для детей и людей с животными

Пункты работают ежедневно с 08:00 до 20:00

"Укрзализныця" подставляет железное плечо в Киевской области, чтобы помочь украинцам пережить непростой период отключений после обстрелов", — говорится в сообщении.

Известно, что семь "вагонов несокрушимости" заработали 10 января в Киевской области. В частности: в Броварах – 3, в Борисполе – 2, в Василькове тоже два. Каждый вагон может принять до 40 человек одновременно. Вагоны оборудованы так, что в них можно погреться, зарядить гаджеты, подключиться к интернету благодаря Starlink и выпить бесплатного горячего чая.

Кроме того, есть специальные зоны для детей с мультиками, играми, раскрасками, книгами и настольными играми. Для посетителей с любимцами есть вкусняшки и вода. "Вагоны несокрушимости" работают ежедневно с 8 утра до 8 вечера.

Что такое "вагоны несокрушимости"

"Вагоны несокрушимости" — это специально оборудованные пассажирские вагоны УЗ. Они были созданы во время полномасштабной войны в качестве мобильных пунктов помощи. Фактически это аналог "Пунктов несокрушимости", только на колесах. Основное преимущество таких вагонов в том, что их можно быстро доставить в нужный город, который имеет железнодорожные путя.

Для чего они предназначены:

поддержка людей во время блэкаутов;

помощь в случае обстрелов, аварий или стихийных бедствий;

обеспечение базовых потребностей пассажиров и жителей.

Что есть в "вагонах несокрушимости":

генераторы и розетки для зарядки гаджетов;

интернет и мобильная связь;

отопление и свет;

питьевая вода, чай и кофе;

небольшие перекусы;

места для отдыха и обогрева;

зоны для детей и людей с животными

