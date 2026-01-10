Ні тепла, ні води. У Києві терміново ввели аварійні відключення

Рух електротранспорту тимчасово призупинено

У Києві у суботу, 10 січня, вдень ввели аварійні відключення світла. Під час них звичайні графіки від ДТЕК не діють.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА). Зазначається, що відключення введено за командою "Укренерго".

Що треба знати:

Зранку 10 січня лівий берег Києва мав екстрені відключення

В обід по всій столиці ввели аварійні графіки

Енергетики вже проводять відновлювальні роботи

За даними КМДА, через аварійні відключення електроенергії в столиці зупинено роботу систем водопостачання, теплопостачання, електротранспорту. Тобто в будинках не буде опалення та зміниться графік руху електротранспорту.

"Через нестабільну ситуацію в енергосистемі тимчасово зупинився електротранспорт на лівому та правому берегах столиці", — йдеться у повідомленні.

Наразі невідомо, коли відновляться звичайні графіки. Однак енергетики вже проводять роботи.

Додамо, що тільки нещодавно в ДТЕК повідомляли, що на Київщині та в столиці введено екстрені відключення. Наразі ж почали діяти аварійні. Енергетики нагадують: під час екстрених та аварійних відключень графіки не діють.

Зауважимо, що 9 січня мер столиці Віталій Кличко закликав киян тимчасово виїхати з міста, якщо є така можливість. Адже ситуація в Києві досить важка.

