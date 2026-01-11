Деякі українці можуть залишитись без відстрочки: Рада готує радикальні обмеження

Один із відповідних законопроектів уже готовий до другого читання

Верховна Рада України готує зміни до правил мобілізації, які можуть позбавити відстрочки чоловіків віком від 25 років, які вирішили здобути вищу чи професійну освіту.

Що потрібно знати:

Законопроєкт не обмежує право на освіту, але впливає на можливість відстрочення призову

До 2025 року в системі вищої та професійної освіти навчається близько 250 тисяч чоловіків віком від 25 років

Держава перевіряє реальне навчання студентів: майже 50 тисяч осіб було відраховано за формальну присутність

Про це в ефірі телемарафону повідомив народний депутат, голова комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак. За його словами, такий радикальний крок є необхідним для захисту нашої країни.

Зараз у Верховній Раді, в Комітеті з безпеки, оборони та розвідки, є один із законопроєктів, який, звичайно, не може обмежувати право на освіту, але може обмежувати право на відстрочку. І один з цих законопроектів якраз готовий до другого читання і говорить про те, що чоловіки у віці 25+, які вступатимуть до вищих навчальних закладів, професійних передвищих або професійних навчальних закладів, не матимуть права на відстрочку. Це радикально достатньо, але це потрібно робити, якщо ми говоримо про безпеку нашої країни каже він.

Бабак підкреслив, що станом на 2022 рік, у системі вищої, професійної вищої освіти в середньому навчалося близько 30 тисяч чоловіків віком від 25 років. А вже до 1 вересня 2025 року показник був у 8,5 раза більший – 250 тисяч осіб.

Держава не може обмежити право на освіту, звичайно, але тим часом буде перевіряти, як ці люди насправді навчаються. І Державна служба якості освіти вже провела велику кількість перевірок, в результаті яких було відраховано майже 50 тисяч осіб, які насправді не навчалися, а тільки формально ховалися в цих навчальних закладах пояснив нардеп.

Він також повідомив, що перевіряли керівництво навчальних закладів. Відкрито вісім кримінальних справ за фактами масового набору таких студентів.

