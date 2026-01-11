Некоторые украинцы могут остаться без отсрочки: Рада готовит радикальные ограничения

Один из соответствующих законопроектов уже готов ко второму чтению

Верховная Рада Украины готовит изменения в правила мобилизации, которые могут лишить отсрочки мужчин в возрасте от 25 лет, решивших получить высшее или профессиональное образование.

Что нужно знать:

Законопроект не ограничивает право на образование, но влияет на возможность отсрочки от призыва

К 2025 году в системе высшего и профессионального образования обучается около 250 тысяч мужчин старше 25 лет

Государство проверяет реальное обучение студентов: почти 50 тысяч человек были отчислены за формальное присутствие

Об этом в эфире телемарафона сообщил народный депутат, глава комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак. Пр его словам, такой радикальный шаг необходим для защиты нашей страны.

Сейчас в Верховной Раде, в Комитете по безопасности, обороне и разведке есть один из законопроектов, который, конечно, не может ограничивать право на образование, но может ограничивать право на отсрочку. И один из этих законопроектов как раз готов ко второму чтению и говорит о том, что мужчины в возрасте 25+, которые будут поступать в высшие учебные заведения, профессиональные высшие или профессиональные учебные заведения, не будут иметь права на отсрочку. Это радикально достаточно, но это нужно делать, если мы говорим о безопасности нашей страны говорит он.

Бабак подчеркнул, что по состоянию на 2022 год, в системе высшего, профессионального высшего образования в среднем обучалось около 30 тысяч мужчин старше 25 лет. А уже к 1 сентября 2025 года показатель был в 8,5 раз больше — 250 тысяч человек.

Государство не может ограничить право на образование, конечно, но между тем будет проверять, как эти люди действительно учатся. И Государственная служба качества образования уже провела большое количество проверок, в результате которых было отчислено почти 50 тысяч человек, которые на самом деле не учились, а только формально прятались в этих учебных заведениях объяснил нардеп.

Он также сообщил, что проверялось руководство учебных заведений. Уже возбуждено восемь уголовных дел по фактам массового набора таких студентов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кого из мужчин могут мобилизовать с нового года.