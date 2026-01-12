Не годуйте птахів узимку: чому іноді краще не допомагати пернатим

Від неправильної допомоги тварини можуть загинути

Багато хто з нас любить допомагати тваринам і в холодну пору року підгодовувати, наприклад, птахів. Проте існує думка, що цього робити не варто.

"Телеграф" розповідає про те, чому деякі вчені закликають не годувати птахів узимку.

В першу чергу така позиція аргументується природним відбором. Ті пташки, які не змогли прогодуватись у холоди і не дожили до весни, випадають із розмноження, оскільки виявилися слабкими. Отже, навесні будуть гніздитися найміцніші особини, які дадуть міцне потомство.

"Річ у тім, що коли якихось тварин стає занадто багато, і при цьому вони ще й ослаблені, їх викошує вірус. Це природний механізм регулювання чисельності живих істот. Та й загалом вплив локальних годівничок на загальний генофонд величезної популяції птахів я вважаю мінімальним", — пишуть журналісти ukr.media.

Годівниця для тварин. Фото — Pixabay

По-друге, дослідники нагадують про невідповідність пропонованої птахам їжі їх реальним природним потребам. Зокрема, за деякими даними, від смаженого насіння, яким люблять годувати птахів, у синиць може відмовляти печінка. Цей аргумент не забороняє підгодовувати птахів, проте говорить про те, що робити це потрібно правильно.

По-третє, багато дослідників звертали увагу людей, що підгодовують птахів, на факт епізодичності, недотримання графіка. Якщо пташка звикла їсти з годівниці, то прилітати до неї вона буде щодня. І якщо одного разу людина не наповнила годівницю, то птах даремно витратить сили на політ до неї і втратить дорогоцінний час, відведений на пошуки їжі, а на морозі це для нього стане фатальним.

Висновок:

Підгодовування птахів узимку залишається спірним питанням. Якщо ж ви не можете відмовити собі у допомозі тваринам, то спочатку необхідно дізнатися, як правильно це робити, щоб не нашкодити.

