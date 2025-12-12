На Харківщині ввели карантин: причина може бути у скаженій лисиці

Дикі тварини принесли смертельну хворобу у селище

На Харківщині зафіксували випадок сказу серед домашніх тварин. У Солоницівській громаді загинув собака після контакту з лисицями, які заходили на територію приватного подвір'я.

Що треба знати:

Сказ підтверджено лабораторно

Карантин діє з 10 грудня

Вакцинація тварин – єдиний захист

Влада запровадила карантин у частині селища та прилеглій місцевості. Про це повідомили в ГУ Держпродспоживслужби (ДПСС) в Харківській області.

Випадок зафіксували у Вільшанах Солоницівської громади. За словами місцевого мешканця, ще у вересні на його подвір’я забігла лисиця, яка контактувала з домашнім собакою. У період з жовтня по грудень 2025 року на цю ж територію неодноразово заходили й інші лисиці.

Село Вільшани на карті

Як повідомляють у ГУ ДПСС, 6 грудня власник помітив у тварини нетипову поведінку. Собака стала агресивною, не реагувала на господаря, відмовлялася від корму та пила багато води. Увечері 8 грудня з’явилися судоми і тремтіння м’язів. Того ж дня тварина загинула.

9 грудня фахівці ветеринарної медицини Дергачівської дільниці Харківської обласної державної лікарні ветеринарної медицини відібрали патологічний матеріал. Його направили до Харківської регіональної державної лабораторії для перевірки на сказ.

Згідно з результатами дослідження, у загиблої собаки підтвердили захворювання на сказ. Під час епізоотичного обстеження встановили, що ймовірним джерелом інфекції були лисиці, які мешкають на околицях селища.

Карантинні обмеження

Рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при виконавчому комітеті Солоницівської міської ради у Вільшанах запровадили карантин.

10 грудня 2025 року було введено карантинні обмеження на частину території селища Вільшани з прилеглою болотистою місцевістю, йдеться у повідомленні ГУ ДПСС.

Також затвердили план заходів для ліквідації осередку сказу. Він передбачає контроль за тваринами та виконання ветеринарно-санітарних вимог.

Сказ є небезпечною інфекційною хворобою, яка вражає тварин і людей. Основним способом захисту залишається вакцинація домашніх тварин. Відмова від щеплень створює загрозу для здоров’я власників і членів їхніх родин.

