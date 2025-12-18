Фотосесії на ринку і не тільки: екопарк під Харковом потрапив у скандал, відповідь поліції обурила зоозахисників

Окреме питання викликала законність утримання диких тварин

Зоозахисники б’ють на сполох через ситуацію, яка нібито склалася у "Фельдман Екопарку" (великому ландшафтному парку під Харковом). Вони звернулися до поліції через підозру у порушенні правил утримання тварин, але відповіді правоохоронців їх не влаштували.

Що потрібно знати:

UAnimals засумнівалися у правильному утриманні тварин у "Фельдман Екопарку"

Останньою краплею стала фотосесія з тиграми на ринку

Поліція порушень не побачила

Так, наприкінці жовтня громадська організація UAnimals оприлюднила заяву на своїй сторінці у Facebook, в якій звинуватила "Фельдман Екопарк" в експлуатації тварин для надання фотопослуг, утримування їх без належних дозволів та нараження на небезпеку, зокрема через близькість парку до зони бойових дій.

Представниця UAnimals Ольга Чевганюк у коментарі "Суспільному" розповіла, що останнім поштовхом для звернення до поліції стала поява тварин на ринку "Барабашово", де тигренят використали для фотосесій.

Тигреня на ринку Барабашово

У поліції Харківщини у відповіді на запит журналістів повідомили, що під час перевірки не виявили ознак знущання з тварин. За даними правоохоронців, тварин перевозили з дотриманням вимог, а сам захід мав благодійний характер.

Проте з позицією правоохоронців не погоджується президентка Асоціації зоозахисних організацій України Марина Суркова. За її словами, у відповіді правоохоронців немає пояснення, як проводилася перевірка умов утримання тварин та чи залучали до цього ветеринарних фахівців.

"Чи є тут жорстоке поводження чи ні, поліція не виконала свою роботу, 100%. У них немає висновку ветеринара, фахівця ветеринарної медицини, ні про поведінку тварин, ні про їхній фізичний стан, тварин ніхто не оглядав і нічого не зробив, просто поліція так вирішила", — зазначила Суркова.

Фельдман екопарк

Окреме питання викликала законність утримання диких тварин. У Міністерстві економіки, навколишнього середовища та сільського господарства повідомили, що "Фельдман Екопарк" не має офіційного статусу зоопарку та відповідних дозволів. Аналогічну відповідь отримали і зоозахисники. Запити журналістів до адміністрації екопарку з цього питання залишилися без пояснень.

Крім того, UAnimals звертає увагу на небезпеку для тварин через обстріл поблизу екопарку. Організація заявляє про готовність допомогти з евакуацією тварин у безпечніші місця, проте, за їхніми словами, адміністрація парку на це не згодна.

У "Фельдман Екопарку" у письмовій відповіді зазначили, що тварини утримуються відповідно до їхніх біологічних потреб і забезпечені всім необхідним. У поліції ж повідомили, що одна з перевірок щодо законності утримання тварин у неволі триває.

