Зарплата менша, ніж у прибиральниці? Скільки грошей заробила голова одного з обласних центрів у 2025 (документ)

Виконуюча обов'язки голови Полтави Ямщикова Катерина у 2025 році заробила на цій посаді майже 200 тисяч грн. Однак після вирахувань податків на руки отримала трохи більше 150 тисяч грн.

Про це повідомили у виконавчому комітеті Полтавської міської ради у відповідь на запит "Телеграфу". Зазначивши, що Ямщикова протягом 2025 року не отримувала матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та на оздоровлення під час надання щорічної відпустки.

Згідно з документом, секретарці міської ради нарахували посадового окладу на 197 154,63 грн. При цьому на руки вона отримала 151 809,07 грн. Тобто за рік Ямщикова сплатила понад 40 тисяч грн податків.

Яку зарплату у 2025 отримала Ямщикова Катерина

Виходить, що в місяць в.о. голови Полтави отримувала понад 12 600 грн. Ця сума вражає, адже навіть прибиральниці в супермаркетах отримують приблизно до 20 тисяч грн. Якщо порівнювати зарплату Ямщикової та прибиральниці АТБ, то працівниця супермаркету в Києві отримуватиме 19 800 грн. У Полтаві ця сума може бути менша на 2-3 тисячі, тобто десь 15 тисяч грн. І це вже з вирахуванням податків та зборів.

Скільки заробляє прибираальниця в АТБ. Фото: скриншот

Що відомо про Ямщикову Катерину

Катерина Ямщикова народилася 7 грудня 1990 року у Полтаві. За освітою вона стоматолог. Зі школи та протягом студентських років, і після Ямищкова вела активну громадську діяльність. Брала участь у різних зустрічах, дискусія та організовувала громадські рухи.

Політичну кар'єру Ямщикова почала у 2020 році, тоді під час місцевих виборів її обрали депутаткою Полтавської міської ради 8-го скликання від партії "Слуга Народу". 28 липня 2023 року була обрана секретарем Полтавської міської ради.

Ямщикова Катерина. Фото: Instagram Ямщикової

Окрім того, наприкінці травня 2022 року добровільно стала до лав ЗСУ — розпочала службу медиком 116-ї окремої бригади територіальної оборони. Звання — сержант.

