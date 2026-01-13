Зарплата меньше, чем у уборщицы? Сколько денег заработала председатель одного из областных центров в 2025 году (документ)

В 2022 году она присоединилась к рядам ВСУ

Исполняющая обязанности главы Полтавы Ямщикова Екатерина в 2025 году заработала на этом посту почти 200 тысяч грн. Однако после вычета налогов на руки получила чуть более 150 тысяч грн.

Об этом сообщили в исполнительном комитете Полтавского городского совета в ответ на запрос "Телеграфа". Отметив, что Ямщикова в течение 2025 года не получала материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов и оздоровления во время предоставления ежегодного отпуска.

Согласно документу, секретарю городского совета насчитали должностного оклада на 197 154,63 грн. При этом она получила на руки 151 809,07 грн. То есть, за год Ямщикова уплатила более 40 тысяч грн налогов.

Выходит, что в месяц и.о. председателя Полтавы получала более 12 600 грн. Эта сумма впечатляет, ведь даже уборщицы в супермаркетах получают примерно до 20 тысяч гривен. Если сравнивать зарплату Ямщиковой и уборщицы АТБ, то работник супермаркета в Киеве будет получать 19 800 грн. В Полтаве эта сумма может быть меньше на 2-3 тысячи, то есть где-то 16 тысяч грн. И это уже с вычетом налогов и сборов.

Что известно о Ямщиковой Екатерине

Екатерина Ямщикова родилась 7 декабря 1990 в Полтаве. По образованию она – стоматолог. И в школе, и в течение студенческих лет, и после Ямыщкова вела активную общественную деятельность. Участвовала в различных встречах, дискуссия и организовывала общественные движения.

Политическую карьеру Ямщикова начала в 2020 году, тогда во время местных выборов ее избрали депутатом Полтавского городского совета 8-го созыва от партии "Слуга Народа". 28 июля 2023 была избрана секретарем Полтавского городского совета.

Кроме того, в конце мая 2022 добровольно вступила в ряды ВСУ — начала службу медиком 116-й отдельной бригады территориальной обороны. Звание – сержант.

