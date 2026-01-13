Діти ексголови "Нафтогазу" отримали російське громадянство: що відомо

Нащадки посадовця обрали громадянство агресора

Діти колишнього голови "Нафтогазу" Євгена Бакуліна змінили українське громадянство на російське. Обидва нащадки високопосадовця, якого звинувачують у розкраданні сотень мільйонів доларів, проживають у столиці РФ.

Що треба знати:

Бакуліни і Кацуба — сусіди, їхні маєтки розташовані поруч

Діти Євгена Бакуліна отримали російські паспорти та переїхали до РФ

Самого Бакуліна звинувачують у справі "вишок Бойка"

Їхні елітні будинки під Києвом стоять поруч з маєтком родини іншого скандального посадовця "Нафтогазу" – Сергія Кацуби. Про це йдеться у матеріалі "Телеграфу": "Палац під Києвом оформили на 18-річного хлопця: по сусідству – будинки дітей ексголови "Нафтогазу", переїхавших до Москви".

42-річна Світлана Бакуліна та 40-річний Микола Бакулін давно мають громадянство РФ. Обоє проживають у столиці Росії.

Світлана живе у Москві за адресою Пожарський провулок, 5А. Її брат Микола мешкає на Коробейникова, 18. В Україні брат і сестра володіють елітними будинками під Києвом у селі Хотянівка. Маєток Світлани має площу 1514,4 квадратних метрів, а Миколи – 1515,2 квадратних метрів.

Нерухомість нащадків Бакуліна розташована поруч з маєтком родини Кацубів. Сергій Кацуба також працював заступником голови "Нафтогазу" за часів керівництва Євгена Бакуліна. Його брат Александр взяв на себе вину в корупційній схемі із закупівлі "вишок Бойка", завдяки чому Сергій уник кримінального переслідування.

Маєтки Бакуліних та Кацуби знаходяться поруч

Євген Бакулін у розшуку через мільйонні розкрадання

Євген Бакулін очолював "Нафтогаз" у 2010-2014 роках. Його підозрюють у причетності до розкрадання понад 400 мільйонів доларів під час закупівлі двох самопідіймальних бурових установок. Йдеться про скандальну справу "вишок Бойка", коли обладнання придбали за завищеними цінами через фірми-прокладки. Йому також інкримінують привласнення, розтрату майна та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах.

У 2018 році Верховна Рада позбавила Бакуліна депутатської недоторканності та дала дозвіл на арешт. Проте на той момент екс-керівник "Нафтогазу" вже залишив територію України. За даними правоохоронних органів, він переховується за кордоном. Ймовірні місця його перебування – Росія або Ізраїль.

Євген Бакулін знаходиться у міжнародному розшуку

Суди надали дозвіл на здійснення заочного розслідування, оскільки Бакулін ігнорує виклики на допити.

