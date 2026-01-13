Дети экс-главы "Нафтогаза" получили российское гражданство: что известно

Потомки чиновника избрали гражданство агрессора

Дети бывшего главы "Нафтогаза" Евгения Бакулина сменили украинское гражданство на российское. Оба потомка высокопоставленного чиновника, обвиняемого в хищении сотен миллионов долларов, проживают в столице РФ.

Что нужно знать:

Бакулины и Кацуба — соседи, их поместья расположены рядом

Дети Евгения Бакулина получили российские паспорта и переехали в РФ

Самого Бакулина обвиняют в деле "вышек Бойко"

Их элитные дома под Киевом стоят рядом с имением семьи другого скандального чиновника "Нафтогаза" – Сергея Кацубы. Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Дворец под Киевом оформили на 18-летнего парня: по соседству – дома детей эксголовы "Нафтогаза", переехавших в Москву" .

42-летняя Светлана Бакулина и 40-летний Николай Бакулин давно имеют гражданство РФ. Оба проживают в столице России.

Светлана живет в Москве по адресу Пожарский переулок, 5А. Ее брат Николай живет на Коробейникова, 18. В Украине брат и сестра владеют элитными домами под Киевом в селе Хотяновка. Имение Светланы имеет площадь 1514,4 квадратных метров, а Николая – 1515,2 квадратных метров.

Недвижимость потомков Бакулина расположена рядом с имением семьи Кацубов. Сергей Кацуба также работал заместителем главы "Нафтогаза" во времена руководства Евгения Бакулина. Его брат Александр взял на себя вину в коррупционной схеме по закупке "вышек Бойко", благодаря чему Сергей избежал уголовного преследования.

Имения Бакулиных и Кацубы находятся рядом

Евгений Бакулин в розыске из-за миллионных хищений

Евгений Бакулин возглавлял "Нефтегаз" в 2010-2014 годах. Его подозревают в причастности к хищению более 400 миллионов долларов при закупке двух самоподъемных буровых установок. Речь идет о скандальном деле "вышек Бойко", когда оборудование приобрели по завышенным ценам из-за фирм-прокладок. Ему также инкриминируют присвоение, растрату имущества и отмывание доходов, полученных преступным путем, в особо крупных размерах.

В 2018 году Верховная Рада лишила Бакулина депутатской неприкосновенности и дала разрешение на арест. Однако в тот момент экс-руководитель "Нафтогаза" уже покинул территорию Украины. По данным правоохранительных органов, он скрывается за границей. Вероятные места его пребывания – Россия или Израиль.

Евгений Бакулин находится в международном розыске

Суды предоставили разрешение на проведение заочного расследования, поскольку Бакулин игнорирует вызовы на допросы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о временной избушке за 2,5 млрд для "Нафтогаза". Парламентская ВСК раскопала, что НАК заплатил за аренду временного офиса в несколько раз больше его стоимости.