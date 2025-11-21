Могли відремонтувати три Хрещатики: "Нафтогаз" витратив мільярди на оренду офісу
У Раді підрахували витрати компанії
"Нафтогаз" роками платив за оренду офісу такі суми, за які можна було не лише купити ту саму будівлю, а й відремонтувати кілька Хрещатиків. Поки українцям говорили про нестачу грошей на газ і складну ситуацію в енергетиці, мільярди гривень ішли на "тимчасове" приміщення для компанії.
Що треба знати:
- Оренда офісу обійшлася "Нафтогазу" в 2,5 млрд грн на місяць.
- За ці кошти можна було купити два нових офіси.
- Звіт ТСК свідчить про можливі зловживання.
Про це "Телеграфу" стало відомо зі звіту парламентської ТСК, яка досліджувала порушення, пов'язані з діяльністю енергетичних підприємств за останні роки. Більше читайте у матеріалі: "Красиво жити не завадиш, або Тимчасова хатинка за 2,5 млрд для "Нафтогазу".
За даними комісії, компанія переїхала до орендованого офісу через аварійний стан своєї будівлі в центрі Києва. Офіс на вулиці Богдана Хмельницького, де раніше працював "Нафтогаз", був визнаний небезпечним, тому його вирішили тимчасово перенести. Це переселення планували як короткострокове рішення, але з часом воно перетворилося на дорогий і тривалий процес.
Сума оренди збільшилася з 750 млн грн до 2,5 млрд грн упродовж кількох років. У ТСК пояснили, що подорожчання відбувалося без зрозумілих підстав і без конкурсу серед можливих орендодавців. За такі гроші можна було провести глобальний ремонт усього Хрещатика, а не лише власної будівлі компанії.
Замість витрат на оренду компанія могла купити як мінімум два таких офісних центри та протягом десяти років сплачувати необхідні комунальні послуги. Що ж стосується ремонту власного адмінприміщення, то за такі кошти можна було не тільки відновити будівлю по вулиці Богдана Хмельницького, але і всю центральну вулицю столиці – Хрещатик,
До слова, капітальний ремонт Хрещатика коштує 741 мільйон гривень. Отже, витрачених на оренду грошей вистачило б на три повні ремонти головної вулиці Києва. Комісія також зазначила, що за ці кошти компанія могла б купити щонайменше два таких офісних центри і протягом десяти років оплачувати всі комунальні послуги для них.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що ексглава "Нафтогазу" потрапив у скандал через несплату податків. Ми розповідали про реакцію українців.