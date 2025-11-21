Могли відремонтувати три Хрещатики: "Нафтогаз" витратив мільярди на оренду офісу

У Раді підрахували витрати компанії

"Нафтогаз" роками платив за оренду офісу такі суми, за які можна було не лише купити ту саму будівлю, а й відремонтувати кілька Хрещатиків. Поки українцям говорили про нестачу грошей на газ і складну ситуацію в енергетиці, мільярди гривень ішли на "тимчасове" приміщення для компанії.

Що треба знати:

Оренда офісу обійшлася "Нафтогазу" в 2,5 млрд грн на місяць.

За ці кошти можна було купити два нових офіси.

Звіт ТСК свідчить про можливі зловживання.

Про це "Телеграфу" стало відомо зі звіту парламентської ТСК, яка досліджувала порушення, пов'язані з діяльністю енергетичних підприємств за останні роки. Більше читайте у матеріалі: "Красиво жити не завадиш, або Тимчасова хатинка за 2,5 млрд для "Нафтогазу".

За даними комісії, компанія переїхала до орендованого офісу через аварійний стан своєї будівлі в центрі Києва. Офіс на вулиці Богдана Хмельницького, де раніше працював "Нафтогаз", був визнаний небезпечним, тому його вирішили тимчасово перенести. Це переселення планували як короткострокове рішення, але з часом воно перетворилося на дорогий і тривалий процес.

Сума оренди збільшилася з 750 млн грн до 2,5 млрд грн упродовж кількох років. У ТСК пояснили, що подорожчання відбувалося без зрозумілих підстав і без конкурсу серед можливих орендодавців. За такі гроші можна було провести глобальний ремонт усього Хрещатика, а не лише власної будівлі компанії.

Замість витрат на оренду компанія могла купити як мінімум два таких офісних центри та протягом десяти років сплачувати необхідні комунальні послуги. Що ж стосується ремонту власного адмінприміщення, то за такі кошти можна було не тільки відновити будівлю по вулиці Богдана Хмельницького, але і всю центральну вулицю столиці – Хрещатик, говориться у звіті ТСК.

До слова, капітальний ремонт Хрещатика коштує 741 мільйон гривень. Отже, витрачених на оренду грошей вистачило б на три повні ремонти головної вулиці Києва. Комісія також зазначила, що за ці кошти компанія могла б купити щонайменше два таких офісних центри і протягом десяти років оплачувати всі комунальні послуги для них.

