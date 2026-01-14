Зв'язок може зникнути будь-якої миті: як не залишитися без інтернету під час блекауту

Інтернет може гальмувати або взагалі пропасти

Під час тривалих вимкнень світла можуть почати виникати проблеми зі зв’язком. До цього важливо підготуватись заздалегідь.

"Телеграф" розповідає про те, що робити, якщо зник зв’язок під час блекауту.

Чому може зникати зв’язок під час тривалих вимкнень:

Під час блекаутів мобільний зв’язок працює в аварійному режимі. Так, наприклад, під час тривалих відключень у Запоріжжі та Дніпрі влада попереджала, що ресурсу акумуляторних батарей базових станцій вистачає на 8 годин. Якщо не перевести їх на генератори після цього часу, то можуть початися проблеми. Однак в Україні розуміють проблему, і оператори вже масово закуповують генератори. Проте необхідно бути готовим до всього.

Що робити, якщо зв’язок зник або глючить:

Перезавантаження (часто допомагає, якщо зв’язок глючить)

увімкнути – вимкнути режим польоту

вимкнути – увімкнути телефон/"модем"

переключити 3G/4G Параметри: Мобільні дані – Функції даних – Голос та Дані – Спробувати різні режими (на кожному телефоні різні настройки)

Зміна джерела

взяти SIM-картки інших операторів (або переключити оператора в установках "Національний роумінг").

перейти на іншого провайдера

Незалежний інтернет

Купити супутниковий приймач Starlink (скинутися з рідними чи знайомими)

Провести оптоволоконний інтернет

Попросити допомоги

З іншого телефону роздати інтернет (якщо ще є зв’язок)

У "сусідів" попросити Wi-Fi

