Связь может пропасть в любой момент: как не остаться без интернета во время блэкаута

Интернет может тормозить или и вовсе пропасть

Во время длительных отключений света могут начать появляться проблемы со связью. К этому важно подготовится заранее.

"Телеграф" рассказывает о том, что делать, если пропала связь во время блэкаута.

Почему может пропадать связь во время длительных отключений:

Во время блэкаутов мобильная связь работает в аварийном режиме. Так, например, во время длительные отключений в Запорожье и Днепре власти предупреждали, что ресурса аккумуляторных батарей базовых станций хватает на 8 часов. Если не перевести их на генераторы по истечению данного времени, то могут начаться проблемы. Однако в Украине понимают проблему и операторы уже массово закупают генераторы. Тем не менее, необходимо быть готовым ко всему.

Что делать, если связь пропала или тормозит:

Перезагрузка (часто помогает, если связь тормозит)

включить – отключить режим полета

выключить – включить телефон / "модем"

переключить 3G/4G Параметры: Сотовые данные – Функции данных – Голос и Данные – Попробовать разные режимы (на каждом телефоне разные настройки)

Смена источника

взять SIM-карты других операторов (или переключить оператора в настройках "Национальный роуминг").

перейти на другого провайдера

Независимый интернет

Купить спутниковый приемник Starlink (сброситься с родными или знакомыми)

Провести оптоволоконный интернет

Попросить помощи

С другого телефона раздать интернет (если на нем еще есть связь)

У "соседей" попросить Wi-Fi

