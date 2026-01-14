Связь может пропасть в любой момент: как не остаться без интернета во время блэкаута
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Интернет может тормозить или и вовсе пропасть
Во время длительных отключений света могут начать появляться проблемы со связью. К этому важно подготовится заранее.
"Телеграф" рассказывает о том, что делать, если пропала связь во время блэкаута.
Почему может пропадать связь во время длительных отключений:
Во время блэкаутов мобильная связь работает в аварийном режиме. Так, например, во время длительные отключений в Запорожье и Днепре власти предупреждали, что ресурса аккумуляторных батарей базовых станций хватает на 8 часов. Если не перевести их на генераторы по истечению данного времени, то могут начаться проблемы. Однако в Украине понимают проблему и операторы уже массово закупают генераторы. Тем не менее, необходимо быть готовым ко всему.
Что делать, если связь пропала или тормозит:
Перезагрузка (часто помогает, если связь тормозит)
- включить – отключить режим полета
- выключить – включить телефон / "модем"
- переключить 3G/4G Параметры: Сотовые данные – Функции данных – Голос и Данные – Попробовать разные режимы (на каждом телефоне разные настройки)
Смена источника
- взять SIM-карты других операторов (или переключить оператора в настройках "Национальный роуминг").
- перейти на другого провайдера
Независимый интернет
- Купить спутниковый приемник Starlink (сброситься с родными или знакомыми)
- Провести оптоволоконный интернет
Попросить помощи
- С другого телефона раздать интернет (если на нем еще есть связь)
- У "соседей" попросить Wi-Fi
Напомним, ранее мы писали о том, что лайфхак из детства помог украинке согреться дома без отопления.