Бізнесмен-невидимка: що відомо про Леоніда Крючкова, який атакує імперії олігархів

Бізнесмен з темним минулим і великими амбіціями

Леонід Крючков — бізнесмен, ім’я якого дедалі частіше з’являється у великих корпоративних конфліктах навколо багатомільярдних активів. Саме з ним пов’язують атаки на фармгрупу "Артеріум" Костянтина Жеваго, а також судові процеси навколо Полтавського ГЗК.

Що треба знати:

Крючков викуповує проблемні борги за копійки

Фігурував у скандалах з Укроборонпромом і Ставицьким

Його брат екснардеп втік у Монако

На відміну від класичних олігархів, Крючков діє непублічно — через борги, банкрутства і юридичні механізми. Про це йдеться у матеріалі "Телеграфу": "Фармімперія Жеваго розсипається: хто перехоплює контроль над мільярдами олігарха".

Згідно з даними YouControl, одним із бенефіціарів компанії ТОВ "Скай-Девелопмент" є Леонід Крючков. Саме ця структура стала ключовим інструментом перехоплення контролю над активами Жеваго.

Йдеться не про прямі покупки бізнесів, а про викуп проблемних боргів, запуск процедур неплатоспроможності та зміну менеджменту через суди. У випадку з фармгрупою "Артеріум" цей механізм було застосовано у повному обсязі.

Окрім фармсектору, структури, пов’язані з Крючковим, ведуть судові спори і навколо Полтавського ГЗК. Суд зобов’язав підприємство виплатити 4,7 млрд грн, а згодом було подано заяву про відкриття справи про банкрутство.

Скандальне минуле

У 2015 році Крючков працював заступником гендиректора "Укрінмашу" з "Укроборонпрому". Тоді спалахнув скандал із закупівлею фіктивних послуг, писали ЗМІ.

Леонід Крючков

Раніше його прізвище фігурувало у справі Едуарда Ставицького. Екс глава СБУ Валентин Наливайченко стверджував, що офшор "Бейрок Файненс Лімітед", через який виводили кошти Ставицького, належав Крючкову.

Компанія "Київреконструкція" братів Крючкових у 2007 році розпочала будівництво на Солом'янській у Києві. Гроші інвесторів взяли, наступного року засновники вийшли з бізнесу. Компанія збанкрутувала.

У 2018 році "Радіо Свобода" опублікувало розслідування про заробіток на державних портах. Майже весь швартувальний бізнес отримала "Портосервіс-Украина" Крючкова. Допомогли начебто зв'язки з заступником голови Нацполіції Ігорем Купранцем.

Також ЗМІ писали, що у 2023 році компанії з орбіти Крючкова постачали для ЗСУ замість масла небезпечний спред на пальмовій олії.

Брат у Монако

Найбільші скандали пов'язані з братом – екснардепом Дмитром Крючковим. Він фігурант розслідувань НАБУ щодо оборудок з боргами енергокомпаній. ВАКС виніс йому два вироки – 15 і 10,5 року з конфіскацією. Вироки заочні, бо Дмитро Крючков у Монако.

Дмитро Крючков

Леонід Крючков дистанціюється від брата. В інтерв'ю БізнесЦензор він заявляв, що з 2009 року розірвав стосунки і не спілкується.

Судячи з масштабів операцій, фінансові ресурси Крючкова колосальні. Він здатний переписувати корпоративні баланси в Україні через викуп боргів, захоплення контрольних пакетів і зміну менеджменту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про Жеваго і залізну руду. Ми розповідали, як бізнесмен контролює стратегічні ресурси України.