Імперія на папері: які відомі банкіри й підприємці користуються цією схемою в Україні

"Телеграф" дослідив фірми і з’ясував, які бізнес-групи стояли за ними раніше

В Україні існує схема з використанням фіктивних директорів — на одного з таких, юнака Євгенія Растівського з Бердичівського району оформлені 360 компаній. Серед них є ті, які пов'язані із великим бізнесом.

Про ці фірми йдеться в ексклюзивному матеріалі "Телеграфа". Більше за темою: Як на хлопця з села оформили цілу імперію: якими послугами користуються навіть банкіри та відомі підприємці. Наразі опубліковані дані про три з його компаній.

Як працює схема з фіктивними власниками та директорами

Компанію юридично оформлюють на підставну особу, яка формально значиться директором і власником, але фактично не керує бізнесом і не ухвалює рішень. За невелику винагороду така людина надає свої документи, підписує реєстраційні папери у нотаріуса чи через реєстратора та вноситься до держреєстрів, часто одразу як керівник, власник і бухгалтер, після чого реальні організатори зникають з офіційних документів, а у разі перевірок, боргів чи кримінальних проваджень відповідальність формально лягає саме на підставну особу. Зазвичай це організовують не власники, а корпоративні юристи.

ТОВ "Гранд Спорт"

З 13 жовтня 2023 року компанія належить Євгенію Растівському. Попередній власник — Дмитро Мельник. Він є співзасновником таких компаній як АТ "ЗНВКІФ "Аванпост", ТОВ "Аудиторська фірма "Олдбрідж". Сфери діяльності — фінансові послуги, нерухомість, транспорт, виробництво металоконструкцій тощо.

Історія змін реєстраційної інформації

ТОВ "Натура Фудс"

В цій компанії Растівський призначений директором. Наразі ТОВ "Натура Фудс" оформлений на британську компанію, а попередні власники — Лариса Гацик та Андрій Карбовнічий. Відомо, що вони бізнес-партнери. Сфера діяльності — виробництво продуктів, зокрема плодоовочевої консервації. Серед активів ТОВ "Консервний завод "Консерваторія", ТОВ "Консерваторія-Агро", ТОВ "Натура Продукт", ТОВ "Натура Базис" тощо.

Історія змін реєстраційної інформації

ТОВ "Леррой Компаніз"

ТОВ "Леррой Компаніз" належить Растівському з серпня 2023 року. Попередня назва компанії — "Ринтех". Цікаво, що компанія належала Оксані Левіній. Жінка колишня дружина депутата Київської міськради VIII скликання Володимира Левіна. В жовтні 2022 Левін став директором "Укрбуду", не маючи попереднього релевантного досвіду. Сфера діяльності компанії Левіної: фінанси, будівництво, нерухомість. Це кілька інвестиційних фондів, компанії з управління активами тощо.

Історія змін реєстраційної інформації

