Бизнесмен-невидимка: что известно о Леониде Крючкове, атакующем империи олигархов

Бизнесмен с темным прошлым и большими амбициями

Леонид Крючков — бизнесмен, имя которого все чаще появляется в крупных корпоративных конфликтах вокруг многомиллиардных активов. Именно с ним связывают атаки на фармгруппу "Артериум" Константина Жеваго, а также судебные процессы вокруг Полтавского ГОКа.

Что нужно знать:

Крючков выкупает проблемные долги за копейки

Фигурировал в скандалах с Укроборонпромом и Ставицким

Его брат экснардеп скрылся в Монако

В отличие от классических олигархов, Крючков действует непублично через долги, банкротства и юридические механизмы. Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Фармимперия Жеваго рассыпается: кто перехватывает контроль над миллиардами олигарха".

Согласно данным YouControl, Леонид Крючков является одним из бенефициаров компании ООО "Скай-Девелопмент". Именно эта структура стала ключевым инструментом перехвата контроля за активами Жеваго.

Речь идет не о прямых покупках бизнесов, а о выкупе проблемных долгов, запуске процедур неплатежеспособности и изменении менеджмента через суды. В случае фармгруппы "Артериум" этот механизм был применен в полном объеме.

Кроме фармсектора структуры, связанные с Крючковым, ведут судебные споры и вокруг Полтавского ГОКа. Суд обязал предприятие выплатить 4,7 млрд грн, а впоследствии было подано заявление об открытии дела о банкротстве.

Скандальное прошлое

В 2015 году Крючков работал заместителем гендиректора "Укринмаша" по "Укроборонпрому". Тогда разразился скандал с закупкой фиктивных услуг, писали СМИ.

Леонид Крючков

Раньше его фамилия фигурировала по делу Эдуарда Ставицкого. Экс глава СБУ Валентин Наливайченко утверждал, что оффшор "Бейрок Файненс Лимитед", через который выводили средства Ставицкого, принадлежал Крючкову.

Компания "Киевреконструкция" братьев Крючковых в 2007 году начала строительство на Соломенской в Киеве. Деньги инвесторов взяли, в следующем году учредители вышли из бизнеса. Компания обанкротилась.

В 2018 году Радио Свобода опубликовало расследование о заработке на государственных портах. Почти весь швартовочный бизнес получил "Портосервис-Украина" Крючкова. Помогли вроде бы связи с заместителем председателя Нацполиции Игорем Купранцем.

Также СМИ писали, что в 2023 году компании из орбиты Крючкова поставляли для ВСУ вместо масла опасный спред на пальмовом масле.

Брат в Монако

Самые большие скандалы связаны с братом – экснардепом Дмитрием Крючковым. Он фигурант расследований НАБУ по сделкам с долгами энергокомпаний. ВАКС вынес ему два приговора – 15 и 10,5 лет с конфискацией. Приговоры заочные, потому что Дмитрий Крючков в Монако.

Дмитрий Крючков

Леонид Крючков дистанцируется от брата. В интервью БизнесЦензор он заявлял, что с 2009 года разорвал отношения и не общается.

Судя по масштабам операций, финансовые ресурсы крючковые колоссальны. Он способен переписывать корпоративные балансы в Украине через выкуп долгов, захват контрольных пакетов и смену менеджмента.

