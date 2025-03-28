Жеваго і залізна руда: як бізнесмен контролює стратегічні ресурси України (відео)

Залізна руда, політика та кримінальні справи: хто такий Костянтин Жеваго.

Костянтин Жеваго, український бізнесмен і мільярдер, потрапив під санкції Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. Жеваго є співвласником металургійної групи Ferrexpo, яка контролює Полтавський, Грівський та Біланівський гірничозбагачувальні комбінати. Ці підприємства мають спеціальні дозволи на видобуток залізної руди в Україні.

Про це йдеться у свіжому розслідуванні Bihus під назвою "Олігархи, втікачі та підозрювані: хто контролює стратегічні ресурси України". Крім того, Жеваго став фігурантом низки кримінальних справ, пов’язаних із розтратами, ухиленням від податків та можливою співпрацею з росією.

Санкції РНБО та їх наслідки

Жеваго став одним із українських олігархів, проти яких РНБО запровадила персональні санкції. Вони передбачають:

Блокування активів;

Позбавлення державних нагород;

Обмеження на торгівлю;

Заборону на виведення капіталу за межі України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення ухвалене у зв’язку з потенційною загрозою національній безпеці. Сам бізнесмен назвав санкції безпідставними та незаконними. Офіційних пояснень щодо підстав їх введення поки що не було.

Жеваго та видобуток залізної руди

Олігарх є співвласником металургійної групи Ferrexpo, що контролює Полтавський, Грівський та Біланівський гірничо-збагачувальні комбінати. Ці підприємства мають спеціальні дозволи на видобуток залізної руди, стратегічного ресурсу для промисловості України.

Україна займає 5-те місце у світі за запасами залізної руди, що робить цей сектор надзвичайно важливим для економіки країни. За даними розслідування Bihus.Info, значна частина видобутку зосереджена в руках кількох великих гравців, серед яких і компанії Жеваго.

У березні 2025 року його частку у Полтавському ГЗК було передано Агентству з розшуку та управління активами (АРМА), а майно арештоване.

У 2022 році Жеваго був затриманий у французькому Куршевелі на запит України, однак Франція відмовила в його екстрадиції. Бізнесмен вніс заставу в 1 мільйон євро, після чого був звільнений, але зобов’язаний залишатися у Франції.

Костянтин Жеваго — що ще про нього відомо

Жеваго – не лише бізнесмен, а й колишній депутат. Його політична кар’єра розпочалася ще у 1998 році, коли він вперше став народним депутатом України. У різні роки він обирався до парламенту як самовисуванець або від Блоку Юлії Тимошенко:

1998-2019 – п’ять каденцій у Верховній Раді.

– п’ять каденцій у Верховній Раді. 2014-2019 – депутат 8 скликання, член Комітету з правової політики та правосуддя.

– депутат 8 скликання, член Комітету з правової політики та правосуддя. 2019 – балотувався у 9 скликанні, але програв.

Попри проблеми із законом, Жеваго залишається одним із найбагатших українців. У 2021 році його статки оцінювалися у 2,4 млрд доларів. У 2025 році Forbes відзначив, що після санкцій його статки скоротилися до 1,5 млрд доларів.

Окрім гірничодобувної галузі, він є власником футбольного клубу "Ворскла" (Полтава), який активно фінансує.

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