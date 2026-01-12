У цьому великому місті відключень світла у рази менше, ніж по Україні: у чому секрет

Це місто знайшло спосіб уникнути блекаутів

Одне українське місто знайшло спосіб, як захиститися від блекаутів, і тепер електроенергію там вимикають у кілька разів рідше, ніж у середньому по країні. Різниця настільки відчутна, що експерти радять іншим громадам перейняти цей досвід.

Що треба знати:

Місто виробляє власну електроенергію з кількох джерел

Споживання електрики знизили майже вдвічі завдяки модернізації

Все це зробили за гранти та кредити міжнародних партнерів

Мова йде про Житомир. Про це у своїх соцмережах розповів політик і військовослужбовець Ігор Луценко.

За його словами, місто вирішило не чекати, коли держава розв'яже енергетичну кризу, а взяло справу у свої руки. Протягом останніх років війни тут запустили кілька проєктів, які дозволяють виробляти електроенергію самостійно.

Зараз Житомир має газові когенераційні установки, які одночасно дають електрику та тепло. За допомогою USAID встановили кілька таких установок для ТЕЦ та котелень. Вони вже виробляють 1,7 МВт електроенергії, а після запуску третьої установки потужність зросте до 2,8 МВт. У планах — побудувати шість таких об'єктів.

Ще одне джерело електрики — теплоелектроцентраль на деревній трісці. Її збудували за кредит ЄБРР, і вона дає 1,1 МВт електроенергії. Вже планують звести ще одну ТЕЦ, яка виробить приблизно 2 МВт електрики та 10 МВт тепла.

Житомир, ілюстративне зображення. Фото - Zhitomir.Info

Крам того, каже Луценко, біля головної каналізаційної станції поставили 800 сонячних панелей загальною потужністю 0,4 МВт. Вони працюють за схемою підмішування в мережу. Окремі лікарні та соціальні заклади теж отримали сонячні панелі, щоб менше залежати від загальної мережі.

У місті працює сміттєпереробний завод, який виробляє RDF-паливо з перероблених відходів. Його калорійність вища, ніж у деревної тріски, тому воно добре підходить як енергоресурс.

Але власна генерація — це лише половина справи. Місто суттєво зменшило споживання електроенергії завдяки модернізації. Замінили понад 18 тисяч ламп на світлодіодні, що дозволило скоротити споживання зовнішнього освітлення приблизно на 50%.

За кредит Світового банку водоканал замінив аварійні труби. Витоки води зменшилися, насосне обладнання працює з меншим навантаженням. Споживання електроенергії водоканалом знизилося приблизно на 27%.

Отака картина спротиву атакам РФ на муніципальному рівні, і він розвивається активно. І це при тому, що Житомир – далеко не найбагатше місто в Україні, наголошує Ігор Луценко.

Досвід цього міста варто детально вивчити та застосувати в інших громадах України, вважає політик і військовослужбовець.

Зауважимо, станом на 12 січня "Житомиробленерго" повідомило, що відключення для побутових споживачів діятимуть: з 12:00 до 14:00 — 3,0 черги, з 14:00 до 18:00 — 3,5 черги, з 18:00 до 20:00 — 3,0 черги, з 20:00 до 22:00 — 2,5 черги, з 22:00 до 24:00 — 1,5 черги. Як бачимо, навіть у дні відключень місто отримує світло значно стабільніше за інші регіони.

