"Він простий": інститут у Львові закупив для себе топовий iPhone, як пояснив

Заклад витратив понад 70 тисяч гривень

Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (ЛОІППО) придбав для своїх потреб топовий смартфон від Apple. Флагманський iPhone виявився необхідним для ведення соцмереж.

Про дорогу купівлю повідомляється на сайті системи "Прозорро".

Деталі закупівлі:

ЛОІППО восени 2025 купив телефон Apple iPhone 16 Pro Max 512G8 Black Titanium за 74 000 тис. грн.

iPhone 16 Pro Max

Відповідна угода з’явилася на сайті Prozorro 12 вересня. Зокрема, у договорі зазначено, що вартість пристрою становить 61666 грн., а ще 12333 грн. — податок на додану вартість.

Договір

Джерелом фінансування став власний бюджет (гроші від господарської діяльності підприємства). Закупівля є допороговою, тому її провели без використання електронної системи.

Договір про постачання до 31 грудня було укладено з ТОВ "Леополіс Комп’ютер".

Договір

За даними сервісу порівняння цін Hotline, в інтернет-магазинах ця модель продавалася на той момент за 55 896-73 099 грн, а у великих відомих мережевих магазинах – за однаковою ціною 73 099 грн.

Ціни на iPhone 16 Pro Max 512 GB

Навіщо інституту такий телефон:

Керівник інституту Павло Хобзей пояснив покупку необхідністю монтажу та зйомок для сайту та соціальних мереж закладу. Ним користуватимуться співробітники кабінету інформаційно-комунікаційної діяльності.

"У нас є кабінет інформаційної політики, який веде сайт, всі новини, репортажі. Також він супроводжує конкурс "Вчителі року", коли треба відзнімати фрагменти уроків та інші матеріали", — пояснив Павло Хобзей у коментарі lviv.media.

Також він додав, що цю модель обрали через технічні характеристики та простоту у використанні, а кошти на оновлення заробили від діяльності закладу.

"По-перше, він простий для користування. Ця модель може робити макрозйомки дрібних деталей, записувати у відеоформаті 4К, підтримує нічний режим зйомки, там нормальні характеристики екрана, 8 Гб оперативної пам’яті. І ти на ньому можеш легко монтувати, робити всі ці речі, які потрібні для того, щоб викладати в YouTube чи викладати на нашу сторінку. Це гроші не бюджетні. Це гроші наші зароблені", — сказав директор.

