"Он простой": институт во Львове закупил для себя топовый iPhone, как объяснил
Заведение потратило более 70 тысяч гривен
Львовский областной институт последипломного педагогического образования (ЛОИППО) закупил для своих нужд топовый смартфон от Apple. Флагманский iPhone оказался нужным для ведения соцсетей.
О дорогостоящей покупке сообщается на сайте системы "Прозорро".
Детали закупки:
ЛОИППО осенью 2025 года купил телефон Apple iPhone 16 Pro Max 512G8 Black Titanium за 74 000 тыс. грн.
Соответствующий договор появился на сайте Prozorro 12 сентября. В частности, в договоре указано, что стоимость устройства составляет 61666 грн, а еще 12333 грн — налог на добавленную стоимость.
Источником финансирования стал собственный бюджет (деньги от хозяйственной деятельности предприятия). Закупка является допороговой, а поэтому её провели без использования электронной системы.
Договор о поставке до 31 декабря был заключен с ООО "Леополис Компьютер".
По данным сервиса сравнения цен Hotline, в интернет-магазинах эта модель на тот момент продавалась за 55 896-73 099 грн, а в крупных известных сетевых магазинах – по одинаковой цене 73 099 грн.
Зачем институту такой телефон:
Руководитель института Павел Хобзей объяснил покупку необходимостью монтажа и съемок для сайта и социальных сетей заведения. Им будут пользоваться сотрудники кабинета информационно-коммуникационной деятельности.
"У нас есть кабинет информационной политики, который ведет сайт, все новости, репортажи. Также он сопровождает конкурс "Учителя года", когда нужно снять фрагменты уроков и другие материалы", — пояснил Павел Хобзей в комментарии lviv.media.
Также он добавил, что эту модель выбрали из-за технических характеристик и простоты в использовании, а средства на обнову заработали от деятельности заведения.
"Во-первых, он прост в использовании. Эта модель может производить макросъемки мелких деталей, записывать в видеоформате 4К, поддерживает ночной режим съемки, там нормальные характеристики экрана, 8 Гб оперативной памяти. И ты на нем можешь легко монтировать, делать все эти вещи, необходимые для того, чтобы выкладывать в YouTube или выкладывать на нашу страницу. Это деньги не бюджетные. Это деньги наши заработанные", – сказал директор.
