Подарунок від Шмигаля? Кабмін витратив на іменні сувеніри майже 700 тис. грн: що закупили

На цю суму уряд замовив сувенірні наручні годинники

У Кабінеті міністрів витратили майже 700 тис. гривень на подарунки "Від прем'єр-міністра України". На цю суму уряд закупив сувенірні наручні годинники.

Про це свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro. Згідно інформації, Кабмін замовив 296 кварцових наручних годинників у ТОВ "Київський годинниковий завод".

Договір з виробником був укладений Господарсько-фінансовим департаментом Секретаріату КМУ ще протягом лютого-квітня. На кожному єкземплярі, згідно домовленостям, буде напис "Від прем'єр-міністра України".

Зокрема, уряд купив 200 наручних чоловічих годинників "ТІМЕ-R" 319-613 по 2 460 гривень за одиницю. Також замовлено 96 наручних жіночих годинників "ТІМЕ-R" 460-623 по 2 130 гривень за кожен.

Чоловічі годинники, згідно договору, повинні бути у темно-синіх, а для жінок — в темно-червоних подарункових футлярах.

Крім напису "Від прем'єр-міністра України" із зазначенням імені та прізвища чиновника, з обох сторін годинника повинен бути розміщений державний герб.

Справка

Київський годинниковий завод був заснований у 1997 році, підприємство займається серійним виробництвом годинників.

У листопаді 2002 року завод розпочав виготовлення наручних годинників під торговою маркою Kleynod.

Кінцевим бенефіціаром ТОВ "Київський годинниковий завод" є Олексій Золотарьов.

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