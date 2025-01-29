Тільки схожий на військовий: депутат міськради закупив неякісний одяг для ЗСУ, щоб підзаробити (фото)

Підозрюваним загрожує чималий термін

ДБР повідомило про підозру депутату міськради у Кіровоградській області в організації закупівлі неякісного одягу для військових. Таким чином він хотів "підзаробити" на захисниках.

Про це повідомляє пресслужба ДБР. За даними правоохоронців, депутат за сумісництвом був власником та директором одного з підприємств.

"Дізнавшись, що на Херсонщині планується низка закупівель одягу для забезпечення потреб бійців, вирішив на них "підзаробити", — йдеться у повідомленні.

Для цього фігурант залучив знайомого, призначеного директором в іншому підконтрольному підприємстві, та бухгалтерку цієї комерційної структури.

"Ділки закуповували дешевий, неякісний одяг без належних сертифікатів про відповідність вимогам Міноборони України. Товар лише візуально був схожий на військовий. Таким чином державі було завдано збитків на понад 21 млн грн", — йдеться в повідомленні.

За даними видання "Суспільне", яке посилається на спікера територіального управління ДБР, депутату, його спільнику та бухгалтерці повідомили про підозру в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, , складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів у складі організованої групи за:

частиною третьою статті 28 Кримінального кодексу України;

частиною пʼятою 5 статті 191 Кримінального кодексу України;

частиною другою статті 15 Кримінального кодексу України;

частиною першою статті 366 Кримінального кодексу України.

""За скоєне передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Також вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та забезпечення відшкодування завданих державі збитків", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ГБР затримало депутата Львівської облради та його спільника на великому хабарі.