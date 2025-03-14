Їдальня Верховної Ради закупила червону ікру та морепродукти на майже 100 тисяч гривень (тендер)

Окрім ікри, замовили ще крабові палички та сардини

Їдальня Управління справами Апарату Верховної Ради України закупила лососеву ікру, крабові палички та сардини. Загальна сума контракту склала 96,9 тисячі гривень.

Відповідний тендер було оголошено на платформі Prozorro. Договір на постачання уклали 25 лютого 2025 року.

Постачальником виступає ТзОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ КРАМАР ЛТД". Продукцію мають доставити до 31 грудня 2025 року за адресою Київ, вул. Садова, 3А.

До переліку закупівлі входить:

ікра лососевих порід риби – 170 штук,

– 170 штук, крабові палички – 150 штук,

– 150 штук, сардина в олії – 60 штук.

Замовником виступило Державне комерційне підприємство "Їдальня Управління справами Апарату Верховної Ради України". Контракт завершено, документи про його виконання оприлюднені у системі Prozorro.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у розпал війни на Київщині хочуть витратити сотні мільйонів на дитячий садочок. Мова йде про будівництво на вулиці Остромирській. Очікувана вартість замовлення становить 144 789 041 грн. Садок має бути розрахований на 140 місць.