В окупованому Вугледарі влада закупила сувенірів на кругленьку суму (тендер)

З якої нагоди та кого зібралися нагороджувати — невідомо

Влада окупованого села під Маріуполем купила MacBook за 70 тисяч гривень, а Вугледарський міський відділ культури та туризму уклало контракт на виготовлення сувенірної продукції на 13 900 гривень. Місто Вугледар Донецької області було захоплено росіянами у жовтні 2024 року.

Відповідну інформацію було опубліковано в електронній системі державних закупівель Prozorro. Тендер було завершено, визначено переможця, який до 22 грудня мав поставити 434 сувеніри, серед яких: герб, писанка, серце, янгол, медалі, кружечки, серветниця та скринька. Вказано, що вони призначені для відзначення та нагородження на святкових заходах.

Місцем доставки вказано місто Дніпро. Органи влади окупованих територій України продовжують діяти, проте базуються вони на вільних територіях. З якої нагоди та кого зібрався нагороджувати Вугледарський міський відділ культури і туризму — невідомо.

Як розповідав "Телеграф", тернопільське комунальне підприємство "Тернопільводоканал" вирішило придбати елітні смартфони за бюджетні кошти. На третій рік повномасштабної війни КП оголосило тендер на закупівлю чотирьох телефонів. Там планують витратити практично 41 тисячу гривень на придбання трьох смартфонів Samsung Galaxy A05 4/64 Black та одного смартфона Apple iPhone 13 128Gb виключно червоного кольору.