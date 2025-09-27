Рус

Росіяни готуються відкрити Драмтеатр у Маріуполі: що вони зробили з місцем, де загинули сотні (фото, відео)

Галина Михайлова
Новина оновлена 27 вересня 2025, 12:08
Остання новорічна ялинка в Маріуполі до руйнування Драматичного театру - святкують прихід 2022 року

Росіяни цинічно готуються відкривати до Нового року Маріупольський драматичний театр, зруйнований їхніми ж бомбами

Вистави на кістках — окупаційна російська влада планує в грудні відкрити Драмтеатр в Маріуполі. Вони збираються також встановити перед ним новорічну ялинку. Наразі заявляють — всередині закінчують оздоблення.

Що відбулось з драматичним театром в Маріуполі

"Телеграф" нагадує — російські військові зруйнували драматичний театр 16 березня 2022 року, скинувши на нього авіабомби. Застосування для удару двох авіабомб підтверджує аналіз, проведений Amnesty International та McKenzie Intelligence Services. Тоді від Драму виїжджали в евакуацію люди, багато дітей та літніх ховались всередині самої будівлі. На площі перед театром був напис — діти.

Маріупольський драмтеатрі, 2022 рік
Так виглядала будівля театру з висоти після удару. Напис досі читається
Маріупольський драмтеатрі, 2022 рік
Задня частина будівлі зруйнована
Маріупольський драмтеатрі, 2022 рік
Удар по драмтеатру підтверджували численні свідки

Реконструкція подій показує, що бомба пробила дах прямо над сценою та здетонувала. Усі, хто був на відстані в 21 метр в зоні видимості від епіцентру загинули, зона ураження уламками сягнула 207 метрів.

Окупанти намагаються стерти пам'ять про атаку

Російські військові та пропагандисти активно намагаються заперечити причетність до трагедії. Вони терміново почали вивозити будівельне сміття, що залишилось від вибуху не розбираючи його. На наступний після удару рік, в театрі вже почали "відновлення".

Драмтеатр Маріуполі в 2023 році
Драмтеатр Маріуполі в 2023 році
Драмтеатр Маріуполі в 2023 році
На місці удару не лишилось уламків

В якому стані театр зараз

Підрядники працюють в кілька змін, щоб встигнути до дати — 25 грудня. Фасадні роботи наразі завершені, доробляють сцену. Напередодні встановили нові скульптурні фігури. Вони вже викликали невдоволення, адже відрізняються від оригінальних стилем, кольором, манерою виконання.

Ремонт фасаду Драмтеатру в Маріуполі
Ремонт фасаду Драмтеатру в Маріуполі
Середина Драмтеатру Маріуполь
Всередині Драмтеатру в Маріуполі відновили стіни
Драмтеатр Маріуполь
Скульптури почали встановлювати в червні

Наразі також огородили територію Театральної площі, тої, де був напис "Діти". Її теж реконструюють.

Раніше "Телеграф" розповідав, що сталось із будівлею вокзалу в Донецьку. Раніше один з ключових пасажирських вузлів за понад 10 років окупації значно змінився.

