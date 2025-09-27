Росіяни готуються відкрити Драмтеатр у Маріуполі: що вони зробили з місцем, де загинули сотні (фото, відео)

Росіяни цинічно готуються відкривати до Нового року Маріупольський драматичний театр, зруйнований їхніми ж бомбами

Вистави на кістках — окупаційна російська влада планує в грудні відкрити Драмтеатр в Маріуполі. Вони збираються також встановити перед ним новорічну ялинку. Наразі заявляють — всередині закінчують оздоблення.

Що відбулось з драматичним театром в Маріуполі

"Телеграф" нагадує — російські військові зруйнували драматичний театр 16 березня 2022 року, скинувши на нього авіабомби. Застосування для удару двох авіабомб підтверджує аналіз, проведений Amnesty International та McKenzie Intelligence Services. Тоді від Драму виїжджали в евакуацію люди, багато дітей та літніх ховались всередині самої будівлі. На площі перед театром був напис — діти.

Так виглядала будівля театру з висоти після удару. Напис досі читається

Задня частина будівлі зруйнована

Удар по драмтеатру підтверджували численні свідки

Реконструкція подій показує, що бомба пробила дах прямо над сценою та здетонувала. Усі, хто був на відстані в 21 метр в зоні видимості від епіцентру загинули, зона ураження уламками сягнула 207 метрів.

Окупанти намагаються стерти пам'ять про атаку

Російські військові та пропагандисти активно намагаються заперечити причетність до трагедії. Вони терміново почали вивозити будівельне сміття, що залишилось від вибуху не розбираючи його. На наступний після удару рік, в театрі вже почали "відновлення".

Драмтеатр Маріуполі в 2023 році

На місці удару не лишилось уламків

В якому стані театр зараз

Підрядники працюють в кілька змін, щоб встигнути до дати — 25 грудня. Фасадні роботи наразі завершені, доробляють сцену. Напередодні встановили нові скульптурні фігури. Вони вже викликали невдоволення, адже відрізняються від оригінальних стилем, кольором, манерою виконання.

Ремонт фасаду Драмтеатру в Маріуполі

Всередині Драмтеатру в Маріуполі відновили стіни

Скульптури почали встановлювати в червні

Наразі також огородили територію Театральної площі, тої, де був напис "Діти". Її теж реконструюють.

