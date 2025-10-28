Так точно не замерзнете: як зробити трендове "ледаче гніздечко" в ліжку

Легкий лайфхак для тих, хто мерзне вночі.

Попри обіцянки влади почати опалювальний сезон, у квартирах більшості українців досі достатньо прохолодно. Для того, щоб не замерзнути вночі або під час відпочинку можна скористатися лайфхаком, побудувавши справжнє гніздо у ліжку. А щоб воно не розпадалось, є особливий секрет.

Будувати "гніздо" потрібно з простирадла на гумці. В мережі таке "гніздо" називають Nest bed або ж Potato bed. "Телеграф" розкаже, як його зробити покроково.

Першочергово потрібно перевернути простирадло на гумці отвором догори. Другий крок — укріпити стінки подушками.

Як зробити "картопляне ліжко" або "гніздо"

Наступним кроком потрібно утеплити "підлогу" гнізда — покласти туди ковдру. Щоб стіни були надійнішими, їх також обкладають ковдрами. Останній крок — додати затишку улюбленими іграшками тощо.

Треба додати ковдри

В такому "гніздечку" буде затишно, а протяги не страшні. Зазначимо, що навіть з початком опалювального сезону, є ті області та міста, де росіяни пошкодили енергетику та мережі. Подача опалення може бути нестабільною, тож лайфхак з утеплення простору може стати дуже корисним.

