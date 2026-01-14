Від Кобуда до "Старкона": як насправді мав називатися Старокостянтинів і хто дав йому сучасне ім'я

Історія назви Старокостянтинова простими словами

Старокостянтинів — місто з глибокою історією, яка почалася задовго до появи його сучасної назви. За понад сім століть ця територія не раз змінювала назву, разом із власниками та статусом. Кожне нове ім’я було пов’язане з конкретними історичними подіями та людьми.

Що треба знати:

Перша згадка — середньовічне поселення

Місто заснував Костянтин Острозький

Неофіційна назва — "Старкон"

"Телеграф" розповідає, як із середньовічного поселення виник Старокостянтинів і чому саме так називається місто сьогодні.

Старокостянтинів на карті

Звідки походить назва Старокостянтинова

Історія Старокостянтинова починається у XIII столітті, коли на цій території існувало поселення Кобуд. Воно входило до складу так званих болохівських земель і було знищене під час походу князя Данила Галицького.

Після цього на спустошеному місці з’явилося нове село — Колищенці. Саме його у 1561 році придбав князь Костянтин Острозький, отримавши від польського короля дозвіл на заснування міста.

Острозький Костянтин Іванович. Зображення - Вікіпедія

Новостворене місто князь назвав на свою честь — Костянтинів. У місцевих документах того часу ця назва використовувалася без додаткових уточнень.

У 1632 році ситуація змінилася: з’явився ще один Костянтинів, відомий сьогодні як Костянтинівка на Донеччині. Щоб уникнути плутанини, подільське місто почали називати Старий Костянтинів.

З часом назва скоротилася та набула сучасного вигляду — Старокостянтинів. У розмовній мові також закріпилася неофіційна форма — "Старкон".

Фотозона у Старокостянтинові

Як зазначає краєзнавчий портал Starkon.city, "назва міста напряму пов’язана з його засновником і відображає історичну тяглість поселення".

Чому Старокостянтинів отримав звання міста-героя

Звання "місто-герой України" Старокостянтинів отримав за указом президента Володимира Зеленського. Це єдине місто західної частини країни, яке має такий статус.

За час повномасштабної війни російські війська регулярно атакували місто дронами, крилатими та аеробалістичними ракетами. Загальна кількість зафіксованих ударів перевищила 460.

В указі президента зазначено, що звання присвоєне "за масову мужність, стійкість і героїзм мешканців під час захисту країни".

Які ще міста України мають звання міста-героя

Загалом звання "місто-герой України" було присвоєно 16 містам. Більшість із них розташовані в регіонах, де тривали або тривають активні бойові дії.

До переліку входять, зокрема, Харків, Маріуполь, Херсон, Чернігів, Суми, Миколаїв та Буча.

