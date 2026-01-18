Пожежі, знеструмлення, жертви: що відомо про атаку РФ у ніч на 18 січня (фото, відео)

Серед постраждалих — дитина

В ніч проти 18 січня Росія атакувала кілька областей України. Зокрема, вибухи чули в Харківські, Запорізькій, Сумській та Хмельницькій областях. Не обійшлось без жертв та постраждалих.

Що потрібно знати:

У Харкові внаслідок удару дрона загинула 20-річна жінка

У Сумах після удару КАБом по житловому сектору постраждали три жінки та семирічна дитина

У Запорізькій області понад 15 тисяч абонентів залишились без електроенергії

На Хмельниччині після дронової атаки виникла пожежа на підприємстві

На Хмельниччині зафіксована атака дронами. Атака спричинила пожежу на одному з підприємств в Хмельницькому районі. Наразі вона ліквідована. Голова Хмельницької ОДА Сергій Тюрин повідомив, що силам протиповітряної оборони вдалось збити повітряну ціль, однак деталі щодо неї обіцяв надати пізніше.

Щодо вибухів у Сумах після опівночі наразі офіційних даних немає. Місцеві мешканці повідомляли про звук вибуху під час атаки дронами. Пізно ввечері напередодні, росіяни вдарили КАБом. За даними ДСНС, Росія вдарила по житловому сектору. Постраждали три жінки та семирічна дитина. Пошкоджені 15 будинків.

Наслідки удару КАБом по Сумах/ Фото: ДСНС

В Запорізькій області складна ситуація у Вільнянську. Після атаки пізно ввечері 17 січня місто занурилось у темряву. Після російського удару виникла пожежа. Фахівці намагаються якнайшвидше відновити електропостачання, однак без світла наразі понад 15000 абонентів у Вільнянській громаді. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров зазначив, що котельні, централізоване водопостачання та інша критична інфраструктура переведена на резервне живлення.

Дісталось і обласному центру. Внаслідок удару по Запоріжжю почалась пожежа на прибудинковій території.

Пожежа в Запоріжжі після обстрілу/ Фото: ЗОВА

В Харкові дрон вдарив по Холодногірському району близько середини ночі. Удар припав на приватний будинок. Внаслідок удару загинула 20-річна жінка. Начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що ще дві жінки постраждали. Одній із постраждалих 41 рік, вона отримала гостру реакцію на стрес.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія продовжує бити по енергетичних об'єктах України. Мета — максимально відділити регіони один від одного, щоб не можна було передавати електроенергію.