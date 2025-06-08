Зеленський розповів, коли розпочалося планування операції "Павутина": що відбувалося цього дня

Що трапилося у день початку підготовки операції "Павутина"

У неділю, 1 червня, Україна провела амбітну операцію "Павутина" по знищенню російських стратегічних бомбардувальників. На її планування пішов один рік, шість місяців та дев’ять днів.

Точну цифру назвав президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю ABC. А "Телеграф" вирішив нагадати, що відбувалося у день, коли СБУ задумалася про проведення найбільшої в історії атаки на російські військові аеродроми.

За словами Зеленського, дата початку планування операції – 23 листопада 2023 року. І хоча цього дня особливо видатних подій не сталося, але все було набагато цікавіше на день раніше.

Річниця Євромайдану

Спочатку варто зазначити, що 21 листопада 2023 року Україна відзначила десяту річницю початку подій Євромайдану. Саме 21 листопада 2013 року тисячі людей вийшли на Майдан Незалежності у Києві, щоб висловити незгоду з діями тодішнього президента Віктора Януковича та його уряду, який напередодні скасував підписання угоди про асоціацію України та ЄС.

Спочатку демонстрації не були особливо активними і поступово сходили нанівець, але в ніч на 30 листопада силовики зробили жорстку спробу розігнати демонстрантів, що залишилися на Майдані, чим викликали сильне громадське обурення. Вже 1 грудня відбулися перші зіткнення, які зрештою призвели до посилення протестів та втечі Януковича до Ростова.

Події Євромайдану закінчилися 22 лютого 2014 року, коли Росія розпочала окупацію Криму.

Рамштайн

22 листопада 2023 року відбулася 17-та зустріч представників понад 50 країн світу, у рамках Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн"). У ході зустрічі було створено коаліцію, яка зобов’язалася допомогти ЗСУ із наземними засобами ППО. До неї приєдналося понад 20 країн.

Варто зазначити, що на тлі цього ЄС передав Україні новий транш фінансової допомоги на 1,5 мільярда євро на підтримку стабільного надання державної підтримки населенню.

Саміт G20

Країни "Великої двадцятки" провели віртуальний саміт, на якому виступив Володимир Путін. У ній він описав альтернативну реальність, у якій "Україна не хоче завершення війни", "Росія не нападала на Україну", а "найбільші країни штовхають світ до економічної кризи, запроваджуючи санкції проти РФ".

Примітно, що ні глава Китаю Сі Цзіньпін, ні тодішній президент США Джо Байден не брали участі в цьому заході.

Блокада кордону

Польські демонстранти, які з початку протестів 6 листопада заблокували багато пунктів пропуску на кордоні з Україною, розширили блокаду. Зокрема, 22 листопада проїхати стало неможливо на пункті пропуску "Медика-Шегині".

Масові обстріли

Хоча 22 чи 23 листопада росіяни не здійснювали ракетних ударів, проте вони відбувалися раніше. У цей період на удари зазнали багато енергетичних об’єктів України, а в "Укренерго" вкотре закликали економити електрику.

Також у цей період виникали проблеми з генерацією, хоча до блекаутів справа не дійшла і ситуація була загалом не настільки поганою, як узимку 2022-го.

Нагадаємо, у США припускають, що масована атака на Україну, яку Росія провела 6 червня, ймовірно, не була остаточною відповіддю Путіна на операцію "Павутина". Американські офіційні особи схиляються до того, що на Україну вже найближчими днями може чекати новий удар.