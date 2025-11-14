Сотні приміських рейсів можуть зникнути, а поїзди на захід України - збиткові: що відбувається з Укрзалізницею

Які напрямки УЗ працюють у мінус і чому компанія зазнає збитків — в матеріалі "Телеграфу".

Понад половина регулярних рейсів Укрзалізниці збиткові, а сотні приміських рейсів можуть скасувати в будь-який момент. З 98 регулярних маршрутів 56 працюють в мінус.

Що потрібно знати

56 із 98 регулярних маршрутів Укрзалізниці працюють у збиток

Найбільше проблем на західних напрямках і приміських перевезеннях

Компанія заробляє лише на деяких швидкісних сполученнях

Про це пише Rail.insider. Заробляти кошти компанія може тільки на високошвидкісних маршрутах між великими містами. До прикладу, потягах Київ — Дніпро, а також частина рейсів Київ — Львів, Київ — Харків і Київ — Одеса. Рейси, що наблизились до самоокупності, але не досягли її — Київ — Вінниця, Київ — Хмельницький, Київ — Запоріжжя.

Збитковими для Укрзалізниці є переважно західні напрямки, попри те, що купити на них квитки ще той квест. Це маршрути Київ — Ужгород, Київ — Чернівці, а також частина міжрегіональних рейсів, як-от Харків — Львів.

Маршрути УЗ за ступенем збитковості

Укрзалізниця пояснює збитковість комплексом причин. Серед них — малий пасажиропотік, потреба в оновленні інфраструктури, зношений рухомий склад. Збитковість потягів західних напрямків має іншу причину — на неелектрифікованих ділянках доводиться використовувати тепловози, що значно дорожче. Особливо це відчутно на "гірських" напрямках: до Яремча, Ясіня та інших туристичних точок.

Щоб оптимізувати перевезення в 2026 році УЗ планує закупити двоповерхові вагони. При однакових витратах на обслуговування, вони перевозитимуть на 80% пасажирів більше, кажуть в компанії.

Перші під загрозою — приміські перевезення

Найскладніша ситуація — у секторі приміських поїздів. Вони покривають менше ніж 10% витрат, і саме тут Укрзалізниця може піти на найболючіші кроки. У разі браку ресурсів компанія попереджає: під загрозою скасування — до 501 приміського рейсу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що тепловозами Укрзалізниця змушена користуватися і через великі обстріли. Саме так до станцій доїжджають поїзди "Інтерсіті".