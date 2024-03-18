З ліфтом та басейном: ЗМІ показали, як виглядає яхта Медведчука зсередини (відео)

Судно арештовано

Журналісти показали, як виглядає найдорожча яхта світу, яка належить "кумові Путіна" Віктору Медведчуку. Заарештоване судно наразі перебуває у Хорватському місті Трогір.

Яхта пришвартована у не звичайному порті, адже вона стоїть у судноремонтній корабельні. Про це повідомляє ТСН.

За даними журналістів, ця територія під охороною, тому стороннім туди не можливо потрапити. Наразі яхту вдавалося побачити лише з моря.

Нагадаємо, що Медведчук придбав її у 2015 році і з того часу судно бачили на Лазуровому узбережжі Франції, Італія, Монако, Хорватія тощо. Яхта має 92 метри завдовжки та 14 метрів завширшки.

За даними видання, адвокати Медведчука у Трогірі під час візиту української комісії чинили сильний супротив навіть попри припис хорватського суду та законність її дій, але все ж декому вдалось пройти на судно, оглянути його та зняти на телефон.

Частину кадрів було втрачено, адже охорона судноремонтної корабельні вимагала видалити усі відео, аргументуючи це тим, що випадково могли зняти інші яхти.

Яхта вміщує 14 гостей та 22 члени екіпажу. Вона також має ліфт, який працює, але світло вмикається не всюди. Більшість майна накрита простирадлами.

З усіх гостьових кают журналістам дозволили зняти лише одну. Вона оздоблена червоним деревом, на стіні – репродукція роботи французького художника Поля Гогена. На полицях книжки Генрик Сенкевич та Ґете. Ванна кімната оздоблена мушлями.

"Перлина" яхти – басейн на палубі. Він один з найбільших, який коли-небудь будувала на судні компанія, що створила цю яхту.

Зйомка журналістів тривала не довго, адже охорона через 30 хв попросила покинути судно і заборонила фільмувати навіть з берега.

"Це надзвичайно крута яхта. За розмірами, за вартістю, за люксовістю вона входить в перші десятки яхт світу", – каже моряк та експерт Тарас Остапчук.

Раніше "Телеграф" писав, що дружина Медведчука Оксана Марченко знайшла, чим зайнятися в Росії.