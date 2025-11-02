Стала кумою Медведчука та дружила з Пугачовою: що відомо про забуту дружину Медведєва

Світлану Медведєву вважали однією з найвпливовіших жінок Росії

Дмитро Медведєв — колишній президент Росії, який перебував на цій посаді у 2008-2012 роках. Зараз він є заступником голови Ради Безпеки РФ та очолює пропагандистську партію "Єдина Росія". Медведєв перебуває у шлюбі з дружиною Світланою 32 роки.

Що треба знати:

Медведєв познайомився з майбутньою дружиною у школі

Вони одружилися у 1993 році

Подружжя виховує сина Іллю

"Телеграф" вирішив з'ясувати, що відомо про дружину прибічника кремлівського режиму.

Що відомо про Світлану Медведєву

Світлана Ліннік народилась 1965 року у місті Кронштадт біля Санкт-Петербурга. Її батько був військовим моряком, а мати — економісткою. Невдовзі родина переїхала до Санкт-Петербурга. У шкільні роки Ліннік брала участь у КВК і театральних постановках.

У сьомому класі Ліннік познайомилась з Дмитром Медведєвим, який став її новим однокласником. Невдовзі вони почали зустрічатися та іноді прогулювали разом уроки. Після закінчення школи Світлана вступила до Ленінградського фінансово-економічного інституту. Під час навчання вона організовувала громадські заходи у Санкт-Петербурзі та їздила у відрядження до Москви.

Світлана Медведєва, фото Getty Images

Світлана побралась з Медведєвим у 1993 році. Вони жили у її батьківському домі біля Санкт-Петербурга. У 1995 році у подружжя народився син Ілля. У 90-х Медведєв був радником мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака. Невдовзі він отримав посаду керівника апарату уряду Росії, тож родина переїхала до Москви. Дружина представника кремлівського режиму почала активно відвідувати модні покази.

Світлана Медведєва часто з'являлась на публіці, фото Getty Images

Медведєва мала хороші стосунки з Аллою Пугачовою. Співачка запрошувала її до себе на новосілля та на 65-річний ювілей. Також подейкували, що Медведєва посприяла співочій кар'єрі Стаса Михайлова.

У 2008 році Медведєв став президентом Росії, а Світлана — першою леді. Вона очолила опікунську раду організації "Духовно-моральна культура підростаючого покоління Росії", яка поширює кремлівську пропаганду серед молоді. У 2008 році Світлана стала президентом Фонду соціально-культурних ініціатив. Також Медведєва супроводжувала чоловіка на офіційних заходах і закордонних візитах.

Світлана Медведєва була першою леді Росії, фото Getty Images

Світлана Медведєва здійснювала закордонні візити разом з чоловіком, фото Getty Images

Медведєва заснувала в Росії свято "День сім’ї, любові і вірності". Також вона здійснювала паломницькі поїздки. За свою діяльність Світлана отримувала державні російські нагороди від Путіна та патріарха Кирила. Також дружина Медведєва стала кумою Віктора Медведчука та Оксани Марченко, оскільки вона разом з Путіним хрестила їхню доньку Дар'ю.

Медведєва і Путін хрестили доньку Медведчука, фото Getty Images

У 2014 році Медведєва посіла 16-у сходинку у рейтингу Forbes як одна з найвпливовіших жінок Росії. Також вона допомагає відновлювати храми країни-агресорки, в яких благословляють окупантів на війну в Україні.

У 2022 році Медведєва потрапила до санкційних списків США за підтримку війни Росії проти України. Окрім цього, проти неї застосували санкції Канада та Японія.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз колишня дружина Путіна. Вони розлучилися у 2013 році.