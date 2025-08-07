Марченко наполягла, щоб її хрестив Путін: де зараз дочка зрадника Медведчука і як вона виглядає (фото)

Молодша дочка Медведчука веде закритий спосіб життя

Оксана Марченко, яка побудувала в Україні блискучу кар’єру телеведучої, зрадила нашу країну, як її чоловік Віктор Медведчук. У 2022 році колишнього політика затримала СБУ, потім його обміняли на українських військовополонених. Зараз, ймовірно, подружжя разом із 21-річною дочкою Дар’єю живе у Москві.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає донька зрадників України та що про неї відомо. Дівчина намагається уникати публічного життя.

Що відомо про сім’ю Оксани Марченко та Віктора Медведчука

Оксана Марченко колись була однією з найвідоміших телеведучих України. Спочатку вона створила та вела авторський проєкт "Шоу Оксани Марченко", а потім стала обличчям рейтингових програм. З 2009 до 2014 року була ведучою "Україна має талант", а з 2010 по 2016 — популярного шоу "Х-фактор".

З майбутнім чоловіком, проросійським політиком Віктором Медведчуком, вона пов’язала своє життя у 2003 році. Через рік у пари народилася дочка Дарина, якій у травні 2025 року виповнилося 21.

Протягом багатьох років сім’я жила в Україні, оскільки Марченко активно будувала кар’єру на телебаченні, беручи участь у популярних проєктах, а Медведчук займався політичними справами, зокрема став лідером партії "ОПЗЖ", яка зараз заборонена в Україні.

Варто зазначити, що хрещеним батьком Дарії став російський диктатор Володимир Путін. Колишній український політик Віктор Медведчук в інтерв’ю за 2019 рік зізнався, що взяти президента Росії в куми наполягла його дружина Оксана Марченко.

Коли йдеться про таких людей, говорити про те, що ви "друзі" чи "близькі", безглуздо. Було прохання моєї дружини, і він із задоволенням погодився. Віктор Медведчук

Медведчук розповів, що Путін вітав їхню доньку зі святами та їхні родини по можливості зустрічалися. Також екснардеп говорив, що його дочка Дар’я категорично не хоче їхати на навчання за кордон, а планує здобувати вищу освіту в Києві.

Як виглядає донька Віктора Медведчука та Оксани Марченко

Однак, як пишуть ЗМІ, у 2021 році Дар’я Медведчук переїхала до Москви й стала студенткою Вищої школи економіки. Але інтересу до навчання дівчина особливо не мала. Доньку Марченка та Медведчука двічі намагалися відрахувати, але завдяки впливовим зв’язкам скандалу вдалося уникнути.

У 2022 році, за словами зрадника, його молодша дочка планувала розпочати навчання у Швейцарії, проте буквально за кілька днів до вильоту її візу анулювали.

Свіжої інформації про Дар’ю Медведчук у мережі немає, оскільки дівчина намагається зайвий раз не "світитися" та веде закритий спосіб життя. Ймовірно, вона продовжує здобувати освіту в Росії.

