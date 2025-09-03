Український політолог – про тактику Кремля щодо переговорів

Кремль намагається воскресити колишнього президента України Януковича, який втік у путінську Росію, знову зробити його "важливою фігурою" в окупованому Донбасі і посадити його, замість Путіна, за стіл переговорів з президентом України Зеленським. Адже, на думку Кремля, обидва — Янукович та Зеленський, з різних причин, є малолегітимними, тому вони можуть сміливо зустрічатися між собою як представники Заходу і Росії та вирішувати долю України.

Відчувається єзуїтський, цинічний та авантюрний стиль політичних проєктів Медведчука проти України – "Київ за три дні", розкол України по Дніпру, одноразова гальванізація політичного муляжу колишнього президента Януковича тощо.

Зараз Путін, загнаний у кут провальною війною проти України, відчайдушно намагається знайти вихід — залишитись при владі та зняти з себе відповідальність за нескінченну війну. Перемир’я означає військово-політичну поразку Путіна та невдоволення російського генералітету, а нескінченні порожні переговори зайшли в глухий кут. Навіть лояльний до Путіна Трамп не може допомогти йому.

І тут Медведчук підкидає Путіну політичний труп Януковича, якого він завжди ненавидів.

Це криваве реаліті-шоу замість відповідальної політики.

Джерело: Facebook-сторінка Віктора Небоженка