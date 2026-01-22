Скільки годин світла у Києві додасть потепління: експерт озвучив цифри

Чимало залежить від російських обстрілів

Потепління не призведе до миттєвого покращення ситуації зі світлом в Києві. Підвищення добової температури зменшить навантаження на мережу, але про значне зменшення відключень говорити зарано.

Що треба знати:

Доступність електрики з потеплінням зросте

Кардинальні покращення можливі через деякий час, не одразу

Ситуація з опаленням може покращитись з потеплінням

Про це директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів "Телеграфу" в бліцінтерв'ю "Коли у Києві будуть реальні графіки відключень? З’явився оптимістичний прогноз".

За словами Харченка, з потеплінням ситуація зі світлом в Києві полегшиться, знизиться споживання. Однак той стан, у якому зараз перебуває енергетика в столиці, не дозволить отримати миттєвого покращення.

Експерт пояснив, що електрика буде доступніша за плюсової температури. Точних підрахунків ще немає, але, на думку Харченка, можливі півтори-дві додаткові години світла на добу. Втім сказати, що це кардинально змінить ситуацію не можна.

Директор Центру досліджень енергетики наголошує, що очікувати зараз миттєвого покращення зі світлом в Києві не слід. Воно відбуватиметься покроково.

Однак не слід забувати, що величезну роль в енергетичній ситуації відіграватимуть саме обстріли України. Питання опалення теж поступово вирішуватимуть, будуть ремонтні роботи. Але очікувати разючих змін до кінця опалювального сезону не слід.

